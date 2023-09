Primarul din Galați a precizat că o anchetă va depista dacă a fost o alertă falsă sau nu, dar, până atunci, ar trebui impuse „limite” pentru care se emite mesaj RO-Alert.

„Dacă mi se permite o tușă personală, cred cu tărie, mi se par aceste alerte că nu sunt deloc binevenite, nu le înțeleg. E ca și cum ai fi în stare de război. Când indici oamenilor să se ducă în adăposturi, dacă mâine poimâine ne aflăm în situație de război, unde vor escalada numărul și nivelul alertelor?”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Anterior, Ministerul Apărării a explicat că mesajul RO-Alert a fost dat după ce „sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați”.

În plus, un bărbat din cartierul Cantemir din Galați a sunat la 112 și a spus că a auzit o bubuitură care ar putea fi cauzată de căderea unei dronei. În căutările de vineri seară, autoritățile nu au găsit fragmente de drone. Ele au fost reluate sâmbătă cu o desfășurarea importantă de forțe.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adoposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul Ro-Alert primit vineri seară de locuitorii din Galați, oraș cu circa 270.000 de locuitori.

Primarul din Galați a replicat, însă, că nu i se pare normal emiterea unui RO-Alert care să sperie gălățenii doar „pentru că un băiat care venea după ce și-a cumpărat un burger a văzut ceva pe cer”.

„Am primit acest mesaj Ro-Alert, l-am citit, mai mult de atât nu am avut ce face. Nu mi-am luat rucsacul, nu mi-am împachetat familia și am plecat spre munți. Înțeleg asta pentru că am un strop de minimă informație, știu cum funcționează sistemul, dar oamenii de rând nu au nici acea minimă informație pe cât am eu. Acești oameni se panichează”, a precizat Ionuț Pucheanu.

În luna septembrie, au fost înregistrate mai multe incidente în care bucăți din drone au ajuns pe teritoriul României ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene la Dunăre.