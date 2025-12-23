Pentru ca tot mai multe comunități rurale să beneficieze de această protecție, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin PoCIDIF 2021–2027

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 de lei sunt fonduri europene nerambursabile și 189.777.504,41 lei, contribuție națională.

Proiectul vizează înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare. 

Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică

De ce contează înregistrarea sistematică?

Fiecare proprietate va fi măsurată și înscrisă într-o carte funciară. Noile cărți funciare sunt recunoscute de instituțiile statului și vor facilita tranzacțiile imobiliare, accesul la credite sau la proiecte europene.

Beneficii pentru cetățeni

  • cadastrarea și deschiderea gratuită a cărților funciare, cu finanțare din fonduri europene; 
  • garantarea dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate; 
  • realizarea, gratuit pentru cetățeni, a succesiunile nedezbătute;
  • facilitarea valorificării proprietăților;
  • interacțiune mai simplă cu autoritățile, datorită datelor digitale.

Impact pentru comunități

Proiectul sprijină dezvoltarea rurală: infrastructură, agricultură, investiții și acces mai ușor la finanțare. Pentru administrațiile locale, înregistrarea corectă a proprietăților înseamnă planificare mai eficientă, o bază completă de impozitare și un cadru stabil pentru dezvoltare.

În esență, garanția proprietății începe cu înscrierea în cartea funciară. Iar înregistrarea sistematică este singura modalitate prin care statul confirmă și protejează dreptul fiecărui proprietar.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Sursă foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Ultima oră. Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, în prag de sărbători! Ce caută oamenii legii în biroul fostei ministre de Justiție. Avem toate detaliile! Ancheta a luat amploare
Unica.ro
Ultima oră. Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, în prag de sărbători! Ce caută oamenii legii în biroul fostei ministre de Justiție. Avem toate detaliile! Ancheta a luat amploare
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Românii au cheltuit mai puțin pentru masa și cadourile de Crăciun în 2025 față de anii trecuți, arată un sondaj Avangarde
Știri România 12:47
Românii au cheltuit mai puțin pentru masa și cadourile de Crăciun în 2025 față de anii trecuți, arată un sondaj Avangarde
Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Știri România 12:21
Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Parteneri
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Adevarul.ro
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Daniel Pavel, detalii neștiute despre „Desafio: Aventura”. Ce s-a întâmplat în Thailanda. „Este o premieră și pentru mine. Impactul a fost puternic”
Stiri Mondene 12:30
Daniel Pavel, detalii neștiute despre „Desafio: Aventura”. Ce s-a întâmplat în Thailanda. „Este o premieră și pentru mine. Impactul a fost puternic”
„Chefi la cuțite”, 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Stiri Mondene 12:12
„Chefi la cuțite”, 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
ObservatorNews.ro
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax.ro
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Politică 09:49
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Politică 22 dec.
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Fanatik.ro
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online