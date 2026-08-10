Lucrări esențiale pentru siguranța alimentării cu apă

Intervenția presupune conectarea unei conducte magistrale de 800 mm și 1,3 kilometri lungime la magistrala de 1.200 mm (Firul 4 apă brută) ce alimentează Uzina de Apă din Priza Dunării.

După finalizarea lucrării, uzina va putea fi alimentată și din sursa de adâncime, prin conducta Dn 1000 mm Șerbești–Filești.

„Prin această nouă conexiune, vom asigura o alternativă la alimentarea cu apă brută, în eventualitatea în care nivelul Dunării scade în continuare și afectează funcționarea Prizei Dunării”, a transmis APA CANAL.

În prezent, Uzina de Apă depinde exclusiv de magistrala Dn 1200 mm de la Priza Dunării, ceea ce face ca această lucrare preventivă să fie crucială pentru asigurarea continuității furnizării apei potabile în municipiu.

Cartierele afectate de întrerupere

Locuitorii din cartierele Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Dimitrie Cantemir, precum și din zona Siderurgiștilor Vest (tronsonul dintre Inelul Rocada și strada Gheorghe Doja) și agenții economici din zona IVAS – Trecere BAC vor fi afectați de oprirea apei.

Măsura vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile, instituțiile publice, școlile, spitalele și agenții economici din aceste zone.

Soluții pentru populație: unde găsești apă

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, APA CANAL va pune la dispoziție cisterne cu apă potabilă în următoarele locații:

Parcarea Sălii Sporturilor;

Sensul giratoriu de pe strada Oțelarilor – capăt tramvai, zona Hotel Magnus;

Strada Gheorghe Asachi, intersecția cu strada Prelungirea Brăilei.

De asemenea, în cazuri speciale, o cisternă mobilă poate fi solicitată la Dispeceratul APA CANAL, la numerele de telefon 0236.463294 și 0236.473380, interior 133. Operatorul recomandă cetățenilor să își asigure din timp o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata intervenției.

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