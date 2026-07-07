Kasparov: Putin va escalada războiul, nu va negocia

Președintele rus Vladimir Putin este mai degrabă dispus să intensifice războiul din Ucraina decât să negocieze încheierea acestuia, deoarece sfârșitul conflictului ar pune în pericol supraviețuirea regimului său. Este avertismentul lansat de fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, în prezent președinte al organizației Renew Democracy Initiative, într-un interviu acordat TVP World, canalul internațional de știri în limba engleză al televiziunii publice din Polonia.

Potrivit lui Kasparov, liderul de la Kremlin nu intenționează să oprească ostilitățile, chiar dacă Rusia începe să resimtă tot mai puternic efectele economice ale războiului și ale sancțiunilor internaționale. „Sunt de acord că pentru Putin apar tot mai multe probleme, deoarece Rusia începe să simtă presiunea. Cu ce nu sunt de acord este presupunerea că acest lucru va duce la negocieri de pace”, a declarat Garry Kasparov.

„Întreaga Rusie funcționează în logica războiului”

Potrivit lui Kasparov, nu doar economia Rusiei, ci întreaga societate este orientată spre susținerea efortului de război. „Nu este vorba doar despre economie. Întreaga țară, de la grădiniță până la vârful guvernului, funcționează în regim de război. Este în aer în Rusia. Chiar dacă există oameni care vor să se termine conflictul, acest lucru nu schimbă starea generală de spirit”, a explicat fostul campion mondial la șah.

În opinia sa, nemulțumirea rușilor nu este determinată atât de război, cât de dificultățile economice pe care le provoacă acesta. „Rușii nu vor neapărat sfârșitul războiului, ci sfârșitul propriilor greutăți, pe măsură ce criza combustibililor se agravează și sancțiunile își fac efectul. Dar modul în care Putin răspunde acestei nemulțumiri este prin escaladare. De aceea, dacă privim realist viitorul, este mai probabil să vedem o escaladare decât negocieri”, a afirmat Garry Kasparov.

Fostul campion mondial la șah a respins declarațiile Kremlinului privind disponibilitatea pentru dialog, susținând că termenul „negocieri” are o cu totul altă semnificație pentru conducerea rusă.

„Știm care sunt cererile lui Putin. Din 2007 a fost foarte consecvent. În 2021 a prezentat ultimatumul prin care cerea ca NATO să revină la granițele din 1997 și să părăsească Europa de Est, inclusiv Polonia, lăsând regiunea sub controlul Rusiei”, a declarat Garry Kasparov.

Avertisment privind un posibil test al NATO

Kasparov a susținut că Ucraina a fost „abandonată” de președintele american Donald Trump în timpul discuțiilor purtate cu Vladimir Putin în Alaska, în 2025, și consideră că Rusia și-ar putea îndrepta atenția direct asupra statelor membre NATO.

„Cred că șansele ca Putin să încerce să-și testeze norocul prin atacarea unor țări NATO, în primul rând a statelor baltice, printr-o incursiune limitată doar pentru a testa hotărârea Alianței, cresc în fiecare zi, deoarece Putin are nevoie disperată să schimbe narațiunea”, a spus el.

Garry Kasparov: „Singura cale pentru încheierea războiului este sfârșitul regimului Putin”

În finalul interviului, Kasparov și-a reiterat convingerea că războiul nu se va încheia cât timp Vladimir Putin rămâne la conducerea Rusiei. „Am fost foarte consecvent spunând că singura modalitate de a pune capăt acestui război este distrugerea regimului lui Putin. Putin va continua războiul atât timp cât va rămâne la putere. Acesta este obiectivul său”, a declarat Garry Kasparov.

Numele lui Garry Kasparov a fost inclus pe lista oficială a agenților străini în mai 2022 de către Ministerul Justiției din Rusia. Autoritățile au motivat decizia prin „desfășurarea de activități politice” cu finanțare externă, indicând Ucraina și Fundația pentru Drepturile Omului din SUA ca surse de finanțare. În trecut, instanțele din Rusia l-au sancționat de mai multe ori pentru încălcarea legii privind agenții străini. În prezent, Kasparov trăiește în afara Rusiei, de unde a continuat să fie un critic vocal al regimului de la Moscova. Potrivit Fakti, autoritățile ruse îl caută la nivel internațional pentru a-l aduce în fața justiției.

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