„Azi e ziua bărbatului care mă face să râd cu lacrimi, dar care reușește și să îmi testeze răbdarea. Omul care mă susține să merg dincolo de limite, îmi dă aripi să visez cele mai nebune idei, în timp ce mă protejează și îmi alintă sufletul.

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Ce să mai, frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele. Sunt bogată rău de tot cu tine în viața mea. La mulți ani, iubitule!”, a fost mesajul transmis de Sore, alături de care a atașat imagini cu iubitul ei.

În urmă cu doia ani, artista a fost invitată în podcastul Ilincăi Vandici unde a mărturisit că este fericită alături de Andrei, așa cum a spus că se numește iubitul ei. În plus, ea își mai dorește un copil și vrea ca iubitul ei să fie tatăl.

„Da, să știi că da. M-am văzut mamă de doi. M-aș vedea mamă de două fetițe. Așa m-am imaginat. Cred că Erin este un material de soră mai mare foarte bun. Bine, ea mi-a pus cumva o condiție, mi-a zis că trebuie să fie fată. (…) Da (n.r. – dacă actualul iubit este un material bun de tată).

Da, cu el îmi doresc. După separare, pentru mine a fost foarte important să testez eu terenul, iar apoi verdictul final trebuie să vină din partea copilului și copilul a dat un verdict extraordinar și atunci m-am relaxat”, a povestit Sore în 2024.

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