Reper al Constanței, clădire iconică a României, cu valori care merită descoperite

Cazinoul Constanța a fost, timp de decenii, un punct de reper al orașului. După mai bine de zece ani de închidere și o restaurare de peste 40 de milioane de euro, istoria a revenit la menirea-i nobilă în mai 2025. La un an distanță, în pragul sezonului estival 2026, City Grill Group a inaugurat în interiorul acestei clădiri iconice o cafenea-bistro cu vedere la mare și cu o capacitate de până la 350 de persoane. Ieri am aflat ce și cum, într-o vizită organizată special pentru a-i descoperi valorile. Din video atașat se află mult mai multe, merită parcurs pentru lecțiile de viață oferite involuntar având ca fundament un princpiu simplu și vechi de când lumea: onoare muncii.

Investiția în amenajare a fost de 550.000 de euro. Bistroul operează la parterul și la subsolul monumentului istoric, pe o suprafață utilă de 550 mp, completată de o terasă exterioară de 324 mp cu vedere directă la Marea Neagră. Echipa este formată din 50 de oameni, terasa are 200 de locuri, interiorul 150, iar programul este 08:00–24:00.

Soft-opening-ul a avut loc chiar înainte de minivacanța de 1 Mai, în care peste 5.000 de persoane au vizitat Cazinoul. În cele trei zile ale minivacanței, cafeneaua a funcționat la capacitate maximă, în ciuda temperaturilor scăzute care au marcat începutul sezonului pe litoral. Atât terasa, cât și spațiul interior au fost ocupate permanent, iar fluxul intens de vizitatori a fost gestionat fără sincope operaționale, un test important într-un weekend cu trafic ridicat, derulat la doar câteva zile de la deschiderea locației.

„Cazinoul e o clădire pe care o vizitezi, dar la care ai vrea să mai rămâi. Bistroul City Grill Cazino aduce exact acea parte care lipsea, respectiv un loc unde stai cu prietenii sau familia, să savurezi o cafea sau un pahar cu vin și să privești marea în față. Asta înseamnă să completezi o experiență culturală cu ospitalitate adevărată”, spune Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Un loc între generații: nostalgie pentru unii, descoperire pentru alții

City Grill Cazino este situat într-o clădire care, prin istoria ei, se adresează simultan mai multor publicuri. Pentru cei care l-au cunoscut activ înainte de închidere, e un motiv concret de a se reîntâlni cu amintiri fabuloase. Pentru cei care au crescut cu Cazinoul ca ruină, e prima ocazie de a-l vizita într-un context de zi cu zi, nu doar într-un tur de vizitare. Iar pentru turiștii tineri, pentru care Cazinoul este, în sfârșit, o clădire deschisă, bistroul City Grill Cazino este o etapă firească din parcursul cultural al locului, împreună cu expozițiile găzduite în Sala Oglinzilor și cu programul de evenimente al Cazinoului.

Meniul bistroului combină patiserie franceză (croissante, cruffin cu caise și caramel, papillon cu mascarpone și zmeură) și deserturi signature, alături de o secțiune de brunch cu ouă Benedict, avo toast și truffle scrambled, sandvișuri cu prosciutto, mortadella sau salam picant, și o zonă de starters care include foie gras, vitello tonnato, tartar de vită și un fish board cu icre de știucă, sturion afumat și pește în saramură.

Cartea de băuturi cuprinde o serie de cocktailuri originale construite în jurul locului — Dansul Nereidelor, Tomis Gin Tonic, Fereastra Scoică, precum și o selecție de băuturi spumoase și vinuri cu accent pe etichete dobrogene precum Rasova, Caii de la Letea sau Domeniile Mitroi.

Pentru a proteja clădirea, în spațiu nu se gătește termic, un parametru asumat încă din etapa licitației, care a determinat conceptul: o cafenea-bistro cu un ritm potrivit pentru pauzele de vizitare ale Cazinoului și pentru fluxul falezei.

Constanța, parte a unui program de investiții de 6,5 milioane de euro în destinații cu identitate puternică

Investiția din City Grill Cazino se înscrie într-un buget total de 6,5 milioane de euro alocat de City Grill Group pentru 2026, direcționat către destinații cu identitate istorică sau culturală puternice. Pe lângă cafeneaua de la malul mării, grupul lucrează la dezvoltarea restaurantului Cerbul Carpatin din Brașov și la modernizarea spațiilor Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu, București.

„Ne dezvoltăm prin locuri care au deja o poveste, o identitate și o încărcătură emoțională puternică, în care experiența culinară creată poate fi memorabilă. Spațiile în care investim anul acesta – Cazinoul, Cerbul Carpatin, Gambrinus, Monte Carlo – alături de cele consacrate precum Pescăruș, Caru cu Bere, Hanu lui Manuc, Hanu Berarilor, toate sunt locuri care cer rigoare, dar care depășesc statutul de simplu restaurant. Asta urmărim într-un an în care clientul devine mai selectiv și își alege experiențele cu mai multă atenție”, adaugă Daniel Mischie.

Cu această deschidere, City Grill Group consolidează poziția de cel mai important operator privat de clădiri-simbol activate în HoReCa: Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, iar acum Cazinoul Constanța. Grupul este furnizor oficial al Casei Regale a României, are peste 1.100 de angajați și a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 milioane de euro, având o țintă de 100 milioane pentru 2026.

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