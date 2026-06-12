Reper al Constanței, clădire iconică a României, cu valori care merită descoperite

Cazinoul Constanța a fost, timp de decenii, un punct de reper al orașului. După mai bine de zece ani de închidere și o restaurare de peste 40 de milioane de euro, istoria a revenit la menirea-i nobilă în mai 2025. La un an distanță, în pragul sezonului estival 2026, City Grill Group a inaugurat în interiorul acestei clădiri iconice o cafenea-bistro cu vedere la mare și cu o capacitate de până la 350 de persoane. Ieri am aflat ce și cum, într-o vizită organizată special pentru a-i descoperi valorile. Din video atașat se află mult mai multe, merită parcurs pentru lecțiile de viață oferite involuntar având ca fundament un princpiu simplu și vechi de când lumea: onoare muncii.

Investiția în amenajare a fost de 550.000 de euro. Bistroul operează la parterul și la subsolul monumentului istoric, pe o suprafață utilă de 550 mp, completată de o terasă exterioară de 324 mp cu vedere directă la Marea Neagră. Echipa este formată din 50 de oameni, terasa are 200 de locuri, interiorul 150, iar programul este 08:00–24:00.

Soft-opening-ul a avut loc chiar înainte de minivacanța de 1 Mai, în care peste 5.000 de persoane au vizitat Cazinoul. În cele trei zile ale minivacanței, cafeneaua a funcționat la capacitate maximă, în ciuda temperaturilor scăzute care au marcat începutul sezonului pe litoral. Atât terasa, cât și spațiul interior au fost ocupate permanent, iar fluxul intens de vizitatori a fost gestionat fără sincope operaționale, un test important într-un weekend cu trafic ridicat, derulat la doar câteva zile de la deschiderea locației.

„Cazinoul e o clădire pe care o vizitezi, dar la care ai vrea să mai rămâi. Bistroul City Grill Cazino aduce exact acea parte care lipsea, respectiv un loc unde stai cu prietenii sau familia, să savurezi o cafea sau un pahar cu vin și să privești marea în față. Asta înseamnă să completezi o experiență culturală cu ospitalitate adevărată”, spune Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Un loc între generații: nostalgie pentru unii, descoperire pentru alții

City Grill Cazino este situat într-o clădire care, prin istoria ei, se adresează simultan mai multor publicuri. Pentru cei care l-au cunoscut activ înainte de închidere, e un motiv concret de a se reîntâlni cu amintiri fabuloase. Pentru cei care au crescut cu Cazinoul ca ruină, e prima ocazie de a-l vizita într-un context de zi cu zi, nu doar într-un tur de vizitare. Iar pentru turiștii tineri, pentru care Cazinoul este, în sfârșit, o clădire deschisă, bistroul City Grill Cazino este o etapă firească din parcursul cultural al locului, împreună cu expozițiile găzduite în Sala Oglinzilor și cu programul de evenimente al Cazinoului.

Meniul bistroului combină patiserie franceză (croissante, cruffin cu caise și caramel, papillon cu mascarpone și zmeură) și deserturi signature, alături de o secțiune de brunch cu ouă Benedict, avo toast și truffle scrambled, sandvișuri cu prosciutto, mortadella sau salam picant, și o zonă de starters care include foie gras, vitello tonnato, tartar de vită și un fish board cu icre de știucă, sturion afumat și pește în saramură.

Cartea de băuturi cuprinde o serie de cocktailuri originale construite în jurul locului — Dansul Nereidelor, Tomis Gin Tonic, Fereastra Scoică, precum și o selecție de băuturi spumoase și vinuri cu accent pe etichete dobrogene precum Rasova, Caii de la Letea sau Domeniile Mitroi.

Pentru a proteja clădirea, în spațiu nu se gătește termic, un parametru asumat încă din etapa licitației, care a determinat conceptul: o cafenea-bistro cu un ritm potrivit pentru pauzele de vizitare ale Cazinoului și pentru fluxul falezei.

Constanța, parte a unui program de investiții de 6,5 milioane de euro în destinații cu identitate puternică

Investiția din City Grill Cazino se înscrie într-un buget total de 6,5 milioane de euro alocat de City Grill Group pentru 2026, direcționat către destinații cu identitate istorică sau culturală puternice. Pe lângă cafeneaua de la malul mării, grupul lucrează la dezvoltarea restaurantului Cerbul Carpatin din Brașov și la modernizarea spațiilor Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu, București.

„Ne dezvoltăm prin locuri care au deja o poveste, o identitate și o încărcătură emoțională puternică, în care experiența culinară creată poate fi memorabilă. Spațiile în care investim anul acesta – Cazinoul, Cerbul Carpatin, Gambrinus, Monte Carlo – alături de cele consacrate precum Pescăruș, Caru cu Bere, Hanu lui Manuc, Hanu Berarilor, toate sunt locuri care cer rigoare, dar care depășesc statutul de simplu restaurant. Asta urmărim într-un an în care clientul devine mai selectiv și își alege experiențele cu mai multă atenție”, adaugă Daniel Mischie.

Cu această deschidere, City Grill Group consolidează poziția de cel mai important operator privat de clădiri-simbol activate în HoReCa: Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, iar acum Cazinoul Constanța. Grupul este furnizor oficial al Casei Regale a României, are peste 1.100 de angajați și a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 milioane de euro, având o țintă de 100 milioane pentru 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:00
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Adevarul.ro
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări participante la turneul final
Fanatik.ro
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări participante la turneul final
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Stiri Mondene 17:22
Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Stiri Mondene 16:21
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Satul din România unde se ajunge pe o scară prinsă de stâncă. Ultimii 20 de locuitori trăiesc complet izolaţi
ObservatorNews.ro
Satul din România unde se ajunge pe o scară prinsă de stâncă. Ultimii 20 de locuitori trăiesc complet izolaţi
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
De ce au picat Facebook, Instagram și WhatsApp? Ce s-a întâmplat cu platformele Meta
Redactia.ro
De ce au picat Facebook, Instagram și WhatsApp? Ce s-a întâmplat cu platformele Meta
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore
KanalD.ro
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore

Politic

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 18:26
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Reacția lui Adrian Țuțuianu după raportul Expert Forum privind problemele de la alegeri: „O nouă lege a finanţării partidelor politice”
Politică 17:25
Reacția lui Adrian Țuțuianu după raportul Expert Forum privind problemele de la alegeri: „O nouă lege a finanţării partidelor politice”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Fanatik.ro
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani