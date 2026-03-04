Ce au găsit locuitorii în gaura de pe terenul de golf

Locuitorii din Greater Manchester au remarcat gaura din terenul de gold încă din ziua de 13 februarie 2026 și au denumit-o ironic „pivnița”. Câteva săptămâni mai târziu, în data de 2 martie 2026, aceștia au descoperit că în groapa de pe teren se ascundea o adevărată pivniță de vin din secolul al XIX-lea.

Descoperirea a fost făcută pe 2 martie 2026 de către Steve Hopkins, adjunctul responsabilului cu întreținerea terenului.

„Am observat un mic sinkhole pe tee-ul de la gaura 13, ceea ce nu este neobișnuit. Inițial am crezut că este doar o conductă prăbușită. Dar, pe măsură ce am început să sap, s-a deschis o cavitate și am descoperit o intrare într-un tunel care ducea către un depozit de vin”, a declarat bărbatul, pentru The Telegraph.

Hopkins a folosit un excavator pentru a îndepărta pământul, descoperind o structură de cărămidă cu o ușă. „Mi-am luat lanterna și am verificat zona. Era un depozit de vin”, a adăugat el.

Pivnița de vin a fost descoperită după mai bine de 100 de ani

Depozitul a fost parte a fostei parte a fostei moșii Davyhulme Hall Manor House, demolată în 1888. Pivnița de vinuri a rămas nedescoperită timp de peste un secol. Practic, în ultimii 100 de ani nimeni nu a mai intrat acolo, în afară de administratorul terenului de golf care a făcut descoperirea.

În interiorul pivniței au fost găsite zeci de sticle negre, goale, inclusiv de vin și șampanie, împrăștiate printre cărămizi. Îngrijitorul a mai remarcat și o altă intrare, acoperită de moloz și sigilată. În total, au fost găsite 40 de sticle negre din sticlă, însă niciuna dintre ele nu conținea vin.

„Formele sticlelor sugerează că erau destinate pentru vin și șampanie. Din păcate, toate sunt deschise și goale, iar etichetele nu au supraviețuit”, mai spune administratorul terenului de golf, potrivit sursei citate mai sus.

Ce s-ar fi putut întâmpla cu vinul din sticlele depozitate în pivnița din secolul XIX

În ceea ce privește motivul pentru care sticlele sunt goale, Dr. Luciana Carvalho de la Universitatea Oxford a explicat că sigiliul sticlelor ar fi putut să cedeze din cauza timpului petrecut sub pământ.

„Dacă sticla rămâne sigilată, dopul nu este o barieră perfectă pentru totdeauna. În decursul decadelor, materialul dopului și interfața dintre dop și sticlă pot permite schimburi lente de gaz și pierderi mici de lichid. Această scurgere și evaporare ar putea lăsa sticlele aparent goale”, a spus ea.

Totuși, experții nu exclud nici varianta în care sticlele de vin ar fi fost golite în timpul demolării conalului Davyhulme Hall Manor House.

Charles Insley, lector de istorie la Universitatea din Manchester, a sugerat că sticlele ar fi fost golite în timpul demolării conacului.

„Nu este imposibil ca oamenii să fi băut vinul atunci când conacul a fost demolat”, a spus Insley, adăugând că sticlele de forme și culori diferite ar fi putut fi colectate de-a lungul timpului pentru reutilizare.

Un puț adânc de 30 de metri a fost descoperit în apropiere, în urmă cu trei ani

Descoperirea de pe terenul de golf nu este prima de acest din cadrul clubului. Hopkins a menționat că în 2023, o altă groapă a dus la descoperirea unui puț de 30 de metri, care se presupune că aparținea grajdurilor conacului.

De asemenea, el crede că pe un alt teren de golf din cadrul clubului există o urnă care marchează mormântul calului de curse preferat al fostului proprietar.

Istoria golfului la Davyhulme datează din 1844, când Robert Henry Norreys a moștenit conacul și proprietatea. Cluburile de golf pentru bărbați și femei au fost înființate în anii 1860, făcând Davyhulme al patrulea cel mai vechi club din Anglia. Întregul conac a fost demolat în 1888, după ce moștenitorii nu au mai găsit un cumpărător.

La mijlocul anului trecut, tot în Marea Britanie, însă în orașul York, muncitorii care reparau o groapă au făcut o descoperire istorică importantă. Sub asfalt, oamenii au găsit rămășițele unui spital istoric, vechi de 900 de ani.

