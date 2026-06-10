Obiectul de lux a fost obținut prin cultivarea de țesut pornind de la fragmente de colagen extrase din fosile de Tyrannosaurus rex, reușind să genereze deopotrivă fascinație și controverse aprinse în lumea științifică.

Geanta are o culoare deosebită

Această fuziune excentrică dintre biotehnologie și modă se remarcă prin detalii spectaculoase.

Geanta are o culoare deosebită de albastru-verziu, iar finisajele prezintă tăieturi adânci care reproduc fidel zgârieturile lăsate de prădătorii preistorici.

Pentru un impact vizual maxim, piesa a fost expusă la muzeul Art Zoo din Amsterdam, fiind amplasată chiar sub o replică impunătoare de T-Rex.

„O combinație între vis, realitate științifică și fantezie grandioasă”, au transmis reprezentanții casei de licitații din Paris.

Scepticismul paleontologilor: realitate sau marketing

Deși creația demonstrează potențialul fantastic al materialelor biologice artificiale, comunitatea științifică rămâne rezervată.

Mulți paleontologi contestă eticheta de „piele autentică de dinozaur”.

Aceștia explică faptul că materialul genetic și colagenul recuperate din fosile sunt mult prea fragmentate din cauza trecerii timpului, ceea ce face imposibilă reconstrucția fidelă a structurii celulare complexe pe care o avea pielea unui Tyrannosaurus rex adevărat.

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