Atât mirii, cât și miresele, fiecare 20 de ani, au aflat abia în ziua nunții despre coincidența uimitoare. Povestea a generat peste 10 milioane de vizualizări online pe platforma Douyin și a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din China.

Socrii care îi mai confundă pe miri

Un eveniment rar din China a devenit viral: doi frați, gemeni, din Fuyang, provincia Anhui, centru țării, s-au căsătorit cu două surori, gemene. În plus, mirii au descoperit în ziua nunții că de ambele părți există câte o pereche de unchi gemeni.

Cele două familii locuiesc aproape una de cealaltă, iar părinții lor s-au cunoscut acum 20 de ani. În 2022, prin intermediul unei pețitoare, surorile Shan i-au cunoscut pe frații Song.

Una dintre surori și-a amintit că inițial au crezut că sunt prea mici pentru a se întâlni cu cineva, dar nu au putut rezista „eforturilor neobosite” ale fraților.

Ea a spus că socrii ei o confundă adesea cu sora ei, iar propriii părinți îi confundă și pe gemeni.

4 seturi de gemeni

Fotografiile de la ceremonie, postate pe platforma Douyin, au surprins cele 4 seturi de gemeni, stârnind reacții variate.

„Nu am văzut niciodată așa ceva în viața mea de peste 60 de ani. Le doresc o viață plină de fericire”, a declarat un localnic intervievat de presă.

Imaginați-vă dacă aceste două cupluri ar avea fiecare câte o pereche de gemeni!

Mirii gemeni, cu vârste de 20 de ani, au fost descriși drept un „adevărat miracol” de către prezentatorul evenimentului.

Și unchi gemeni

Atât mirii, cât și miresele au aflat abia în ziua nunții despre coincidența uimitoare privind unchii lor gemeni.

Imaginile premergătoare evenimentului, realizate într-o ședință foto, au fost și ele extrem de apreciate pe rețelele sociale, întregind povestea pe care mulți au descris-o drept „bizară, dar fascinantă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cele două familii încearcă acum să obțină un record mondial Guinness pentru că sunt „o familie cu 4 perechi de gemeni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE