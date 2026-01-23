Moartea porcului, motiv pentru beție la volan

O șoferiță din Bogdănești, județul Suceava, trasă pe dreapta de polițiști în timpul unui control de rutină, a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o concentrație de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform Antena 3 Suceava.

Femeia a încercat să explice situația printr-o serie de probleme personale apărute în aceeași zi, susținând că a consumat alcool pe fondul unor evenimente nefericite petrecute în familie. Le-a spus agenților că i-a murit porcul, iar cu o seară înainte a ars casa mătușii.

Explicațiile nu au schimbat însă cursul intervenției polițiștilor, șoferița fiind sancționată conform legii.

Ce riscă șoferii prinși băuți la volan în România

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate avea consecințe grave pentru șoferi în România. Legea este foarte strictă în această privință. Conform Ordonanței de Urgență 195/2002, conducerea unui autovehicul cu o concentrație de alcool în sânge de peste 0,80 g/l (sau peste 0,40 mg/l în aerul expirat) este considerată infracțiune. Această faptă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În cazul în care un șofer este depistat cu o alcoolemie de peste 0,40 mg/l în aerul expirat, acesta va fi dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Dacă se confirmă că nivelul de alcool în sânge depășește 0,80 g/l, permisul de conducere va fi suspendat automat și se va întocmi un dosar penal.

Pentru concentrații mai mici de alcool, între 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat, sancțiunile sunt mai puțin severe. În aceste cazuri, șoferul va primi o amendă contravențională și i se va suspenda permisul de conducere pentru 90 de zile. Amenda poate ajunge până la 4.050 de lei.