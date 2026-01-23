Accidentul s-a produs în jurul orei 18.30, în comuna Giroc, pe strada Mureș.
Un șofer de 51 de ani din Timișoara și o șoferiță de 69 de ani au fost implicați într-o coliziune violentă la intersecția cu strada Muncitorilor.
Impactul a fost atât de puternic, încât a proiectat femeia într-un cap de pod din Timișoara, iar bărbatul a fost rănit și transportat la spital.
Poliția investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier din Timișoara și a deschis un dosar penal în acest caz.
