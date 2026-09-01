Atunci când mucegaiul apare pe alimente unde nu ar trebui să existe, acesta duce la alterarea lor. Mucegaiurile se răspândesc prin spori transportați prin aer, iar în alimente dezvoltă un țesut format din filamente.

Ceea ce se vede la suprafața alimentului reprezintă doar o parte a mucegaiului, deoarece acesta poate pătrunde mult mai adânc. Unele mucegaiuri produc toxine care sunt dăunătoare sănătății, iar unele dintre acestea pot fi cancerigene.

Mucegaiurile se dezvoltă mai bine în condiții de umezeală și căldură. Cu cât alimentul este mai lichid, cu atât mucegaiul se poate răspândi mai repede, în special în cazul fructelor moi, compotului și legumelor.

O atenție deosebită este necesară și în cazul unor alimente precum pâinea, brânza rasă și nucile. Dacă acestea prezintă mucegai, trebuie aruncate imediat. În cazul gemurilor, îndepărtarea mucegaiului împreună cu un strat gros de fruct este considerată suficientă pentru gemurile cu un conținut ridicat de zahăr, de peste 60%.

În schimb, gemurile care conțin mai puțin zahăr sau îndulcitori trebuie aruncate. Acestea nu trebuie consumate după apariția mucegaiului. Chiar și după îndepărtarea mucegaiului, trebuie ținut cont că sporii pot rămâne în partea interioară superioară a borcanului și pe capac.

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