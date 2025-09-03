Frica tinerilor să alimenteze, numită și „anxietatea la pompă”

Un sondaj recent a dezvăluit o tendință îngrijorătoare în rândul tinerilor șoferi din Marea Britanie. Aproape două treimi dintre aceștia se confruntă cu anxietate atunci când trebuie să alimenteze mașina.

Studiul, realizat de retailerul online de mașini Cazoo, arată că 62% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani suferă de ceea ce cercetătorii numesc „anxietate de realimentare”, conform relatării din The Times.

De ce se tem tinerii din Gen Z să alimenteze mașina

Din totalul de 2.000 de respondenți ai sondajului, 39% au raportat anxietate la stația de benzină. Însă procentul aproape se dublează în cazul tinerilor șoferi. Principalele temeri ale acestora, pe lângă prețurile ridicate ale combustibilului, includ:

  • Parcarea suficient de aproape de pompă
  • Identificarea corectă a tipului de combustibil
  • Utilizarea competentă a duzei de benzină

Cercetătorii au concluzionat că aceste îngrijorări sunt legate de teama de a face o greșeală în public.

Ce fac șoferii din Gen Z ca să evite alimentarea mașinii

Jumătate dintre tinerii care se confruntă cu aceste temeri au recunoscut că lasă rezervorul să ajungă la un nivel „periculos de scăzut” pentru a amâna vizita la benzinărie. Un sfert dintre ei au rămas chiar fără combustibil pe drum din cauza ezitării de a realimenta.

Mai mult de două treimi dintre respondenți au declarat că au cerut unui partener, membru al familiei sau prieten să alimenteze în locul lor pentru a evita anxietatea. Această cifră a fost de puțin peste jumătate pentru toți respondenții la sondaj.

Potrivit unui studiu publicat la începutul acestui an, Gen Z a fost caracterizată drept cea mai anxioasă generație. Siguranța este prioritatea tinerilor tocmai pentru că așa au fost crescuți.

Tot mai puțini tineri obțin permisul de conducere

Nivelurile ridicate de anxietate vin în contextul în care numărul tinerilor între 17 și 20 de ani care dețin un permis de conducere complet s-a înjumătățit comparativ cu sfârșitul anilor ’80. În prezent, doar unul din patru tineri din această categorie de vârstă deține un permis complet, conform datelor Ministerului Transporturilor.

„Alimentarea poate părea o sarcină simplă, de zi cu zi pentru mulți. Dar cercetarea noastră arată că este o sursă reală de anxietate pentru milioane de șoferi, în special pentru cei mai tineri sau mai puțin experimentați”, a spus Harry Waring, expert în domeniul auto la Cazoo.

În timpul studiului, s-a constatat că mulți șoferi tineri sunt anxioși și în ceea ce privește parcarea, subliniind necesitatea unor măsuri de sprijin pentru creșterea încrederii în rândul noilor conducători auto.

„Nu este vorba doar despre costul în creștere al combustibilului, ci și despre încredere, presiune socială și teama de a face o greșeală într-un cadru public”, a mai precizat expertul, pentru presa străină.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
