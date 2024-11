Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, a explicat că în acea perioadă a participat la misiunile batalionului 121 Cercetare „până în momentul în care Nicolae Ceaușescu a fugit”.

„Este o întrebare foarte bună. Am specificat și în carte, am mai răspuns la această întrebare. Cineva încearcă să ducă cumva într-o altă direcție ceea ce am desfășurat la vremea respectivă. Am fost comandant de pluton în Batalionul 121 Cercetare. Este o asumare care poate fi probată prin tot ceea ce înseamnă jurnalul acțiunilor de luptă de la vremea respectivă. Am participat la activitățile și la misiunile batalionului până în momentul în care Nicolae Ceaușescu a fugit, era vorba de asigurarea pazei unui cămin militar din Craiova, după care am fost retrași în cazarmă. După ce am fost retrași în cazarmă, am participat la paza Muzeului de Artă și a Băncii de Dezvoltare din apropierea Băncii Centrale din municipiul Craiova, în seara zilei, iar dimineața am fost retrași în cazarmă și toate acțiunile au fost în cazarmă. Degeaba încearcă în momentul de față să abată toată atenția către acest subiect. Pot să verifice și să vadă că nu vor identifica nimic”, a declarat Nicolae Ciucă.

