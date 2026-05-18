Caroserie scurtată și uși cu deschidere inversă

Modelul Azura are o configurație cu două uși și o caroserie semnificativ lățită și scurtată față de versiunea standard. Printre cele mai spectaculoase elemente se numără ușile cu deschidere inversă, plafonul textil retractabil acționat electric și blocurile optice LED personalizate, potrivit hvg.hu.

SUV-ul mai beneficiază de o suspensie sport coborâtă și jante speciale din aliaj ușor.

Motor V8 biturbo de 820 de cai putere

Sub capotă se află un motor V8 biturbo de 4 litri, modificat semnificativ de Mansory.

Puterea a crescut de la 585 CP la 820 CP, iar cuplul maxim a fost majorat de la 850 Nm la 1.150 Nm.

Performanțele au fost și ele îmbunătățite:

accelerația de la 0 la 100 km/h scade de la 4,4 la 4 secunde;

viteza maximă crește de la 240 km/h la 250 km/h.

Prețul noului Mansory Azura nu a fost anunțat

Compania germană nu a dezvăluit încă prețul noului model Azura.

Având în vedere exclusivitatea și modificările aduse vehiculului, este de așteptat ca SUV-ul să coste considerabil mai mult decât un Mercedes-AMG G 63 standard.

Vezi și cum a modificat Mansory un Zeekr 9X cu 1.381 CP, SUV-ul chinezesc care costă sub rivalii europeni, dar joacă în liga Rolls-Royce

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE