Aventura a început cu un Mercedes EQB cu bateria descărcată complet

George, protagonistul acestei povești, a preluat un Mercedes EQB cu bateria descărcată complet, care nu se încărca și nu permitea cuplarea transmisiei.

Service-ul autorizat Mercedes cerea 200 de lire sterline pe oră pentru diagnosticare, ceea ce l-a determinat pe George să încerce să rezolve problema pe cont propriu.

Computerul de diagnosticare a indicat câteva erori, inclusiv una la compresorul de climatizare și alta la o siguranță arsă.

Prima intervenție: înlocuirea siguranței

Pentru început, George a decis să demonteze bateria și să inspecteze siguranțele. După identificarea și înlocuirea siguranței defecte și încărcarea directă a bateriei cu un utilaj specializat, aceasta a fost reinstalată în mașină.

Deși nivelul de încărcare a crescut la aproape 50%, erorile nu au dispărut, iar mașina continua să fie nefuncțională.

A doua încercare: resetarea electronică

Pentru a depăși acest obstacol, George a apelat la un alt mecanic român, Florin, specializat în ștergerea erorilor electronice din modulele de control.

După o nouă demontare a bateriei și scanarea modulului de control, erorile păreau să fi fost eliminate.

Însă, după remontarea bateriei, a apărut o nouă eroare critică: sistemul anunța o supraîncălzire a bateriei și ordona evacuarea tuturor ocupanților.

Ce alte soluții au mai fost încercate

În încercarea de a rezolva problema, cei doi mecanici au efectuat un update de software. Deși inițial erorile păreau să dispară, mașina a generat din nou altele, inclusiv una care indica o problemă cu contactele cutiei de siguranțe exterioare.

George a înlocuit cutia cu una second-hand, dar problema a persistat.

Metoda clonării datelor

Într-o încercare disperată, George și Florin au decis să folosească o metodă mai avansată: clonarea datelor unui modul de control de pe o altă mașină Mercedes EQB funcțională.

Pentru aceasta, a fost necesară o a treia demontare completă a bateriei mașinii avariate, dar și a celei funcționale. După instalarea modulului clonat, erorile au continuat să apară, indicând faptul că problema se afla într-un alt modul.

A patra intervenție și soluția finală

În cele din urmă, George a identificat și înlocuit modulul defect care cauza problemele, fără a mai fi nevoie de o demontare completă a bateriei, ci doar de deconectarea ei parțială.

După această ultimă intervenție, erorile au fost șterse, iar mașina a afișat simbolul Ready, semn că era din nou funcțională. Costurile totale s-au ridicat la 3.000 de lire sterline plus TVA, semnificativ mai puțin decât prețul unei baterii noi, așa cum ar fi recomandat un dealer oficial.

„Am învățat foarte multe din această experiență și consider că a meritat efortul”, spune George, care a mai spus că uneori se simte ca un detectiv privat atunci când i se aduc mașini aparent lipsite de orice șansă de a fi reparate.

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