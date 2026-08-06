Elon Musk pierde 363 de miliarde de dolari într-o lună

Elon Musk a devenit prima persoană din lume care a atins o avere de 1.000 de miliarde de dolari după listarea la bursă a companiei SpaceX, pe 12 iunie.

Însă acest prag istoric a fost depășit doar pentru scurt timp. După creșterea puternică de la debutul bursier, acțiunile companiei aerospațiale au înregistrat o corecție severă, iar în luna iulie, averea lui Musk s-a redus cu 363 de miliarde de dolari.

Suma pierdută este mai mare decât averea totală a fiecăreia dintre celelalte nouă persoane din topul mondial al miliardarilor, inclusiv a ocupantului locului al doilea, Larry Page.

La 1 august 2026, averea lui Musk era estimată la 690 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel înregistrat din decembrie anul trecut.

Imagine generată cu AI

Scăderea SpaceX și Tesla i-a afectat averea

Acțiunile SpaceX, care în iunie 2026 ajunseseră să câștige până la 67% față de prețul ofertei publice inițiale, au pierdut 37% în luna iulie.

În urma acestei evoluții, averea lui Musk s-a redus cu aproximativ 320 de miliarde de dolari, participația sa de 38% în companie fiind evaluată acum la circa 552 de miliarde de dolari.

Și participația de 11% deținută la Tesla și-a diminuat considerabil valoarea.

Aceasta valorează cu 43 de miliarde de dolari mai puțin decât în luna precedentă, fiind estimată la aproximativ 123 de miliarde de dolari. Acțiunile producătorului de automobile electrice au scăzut cu 26% în iulie, după ce, pe 22 iulie, Tesla a publicat rezultate financiare pentru trimestrul al doilea sub așteptările analiștilor.

Jeff Bezos revine pe locul al treilea

Cel mai mare câștigător al lunii a fost Jeff Bezos, potrivit forbes.it.

Averea fondatorului Amazon a crescut cu 29 de miliarde de dolari, până la o valoare estimată de 278 de miliarde de dolari, pe fondul unei creșteri de 14% a acțiunilor Amazon.

Această evoluție i-a permis lui Bezos să încheie luna iulie pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei, pentru prima dată din luna martie.

El l-a depășit pe Sergey Brin, cofondatorul Google alături de Larry Page, care a coborât pe poziția a patra, deși averea sa a crescut cu un miliard de dolari, ajungând la 269 de miliarde de dolari.

Larry Ellison pierde teren, Jensen Huang urcă în clasament

După Elon Musk, cea mai mare scădere a averii a fost înregistrată de Larry Ellison.

Fondatorul Oracle a pierdut 24 de miliarde de dolari în iulie, averea sa fiind estimată la aproximativ 168 de miliarde de dolari, în timp ce acțiunile Oracle au scăzut cu 11%.

În urma acestei evoluții, Ellison a coborât de pe locul șapte pe locul opt, fiind depășit de Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Averea lui Huang a crescut cu un miliard de dolari și este estimată la 174 de miliarde de dolari. Cu excepția schimbului de poziții dintre Jeff Bezos și Sergey Brin, respectiv dintre Jensen Huang și Larry Ellison, restul clasamentului primelor zece cele mai bogate persoane din lume a rămas neschimbat în luna iulie.

Clasamentul Forbes al celor mai bogați oameni din lume la 1 august 2026

Forbes urmărește averile miliardarilor la nivel mondial din 1987.

În ediția anuală publicată în martie 2026, revista a identificat 3.428 de miliardari. La 1 august 2026, averea cumulată a primelor zece persoane din clasament era estimată la 2.600 de miliarde de dolari, cu 368 de miliarde mai puțin decât în luna precedentă.

Clasamentul este următorul:

Elon Musk – 690 miliarde de dolari (-363 miliarde), SpaceX și Tesla. Larry Page – 292 miliarde de dolari (+1 miliard), Google. Jeff Bezos – 278 miliarde de dolari (+29 miliarde), Amazon. Sergey Brin – 269 miliarde de dolari (+1 miliard), Google. Michael Dell – 229 miliarde de dolari (-6 miliarde), Dell Technologies. Mark Zuckerberg – 191 miliarde de dolari (-2 miliarde), Meta. Jensen Huang – 174 miliarde de dolari (+1 miliard), industria semiconductorilor. Larry Ellison – 168 miliarde de dolari (-24 miliarde), Oracle. Bernard Arnault – 146 miliarde de dolari (-2 miliarde), LVMH. Warren Buffett – 145 miliarde de dolari (-3 miliarde), Berkshire Hathaway.

Cine este cel mai bogat bărbat din lume

La 1 august 2026, Elon Musk rămâne cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 690 de miliarde de dolari. Directorul general al Tesla și SpaceX a revenit pe primul loc în clasamentul mondial la sfârșitul lunii mai 2024, depășindu-l pe Bernard Arnault.

În iunie 2026, el a devenit, chiar dacă doar pentru scurt timp, prima persoană din istorie care a atins o avere de 1.000 de miliarde de dolari.

Cine este cea mai bogată femeie din lume

Cea mai bogată femeie din lume este Alice Walton, fiica fondatorului Walmart, Sam Walton.

La 1 august 2026, averea sa este estimată la 119 miliarde de dolari, ceea ce o plasează pe locul 16 în clasamentul mondial, aceeași poziție ocupată și în luna precedentă.

Averea sa provine în principal din participația moștenită la Walmart.

În clasamentul Forbes mai figurează și frații săi, Rob Walton și Jim Walton, precum și Christy Walton, văduva lui John Walton, și fiul acestora, Lukas Walton.

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