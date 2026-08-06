Elon Musk pierde 363 de miliarde de dolari într-o lună

Elon Musk a devenit prima persoană din lume care a atins o avere de 1.000 de miliarde de dolari după listarea la bursă a companiei SpaceX, pe 12 iunie.

Însă acest prag istoric a fost depășit doar pentru scurt timp. După creșterea puternică de la debutul bursier, acțiunile companiei aerospațiale au înregistrat o corecție severă, iar în luna iulie, averea lui Musk s-a redus cu 363 de miliarde de dolari.

Suma pierdută este mai mare decât averea totală a fiecăreia dintre celelalte nouă persoane din topul mondial al miliardarilor, inclusiv a ocupantului locului al doilea, Larry Page.

La 1 august 2026, averea lui Musk era estimată la 690 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel înregistrat din decembrie anul trecut.

Topul celor mai bogați oameni din lume în august 2026. Elon Musk a pierdut 363 de miliarde de dolari într-o singură lună
Imagine generată cu AI

Scăderea SpaceX și Tesla i-a afectat averea

Acțiunile SpaceX, care în iunie 2026 ajunseseră să câștige până la 67% față de prețul ofertei publice inițiale, au pierdut 37% în luna iulie.

În urma acestei evoluții, averea lui Musk s-a redus cu aproximativ 320 de miliarde de dolari, participația sa de 38% în companie fiind evaluată acum la circa 552 de miliarde de dolari.

Și participația de 11% deținută la Tesla și-a diminuat considerabil valoarea.

Aceasta valorează cu 43 de miliarde de dolari mai puțin decât în luna precedentă, fiind estimată la aproximativ 123 de miliarde de dolari. Acțiunile producătorului de automobile electrice au scăzut cu 26% în iulie, după ce, pe 22 iulie, Tesla a publicat rezultate financiare pentru trimestrul al doilea sub așteptările analiștilor.

Jeff Bezos revine pe locul al treilea

Cel mai mare câștigător al lunii a fost Jeff Bezos, potrivit forbes.it.

Averea fondatorului Amazon a crescut cu 29 de miliarde de dolari, până la o valoare estimată de 278 de miliarde de dolari, pe fondul unei creșteri de 14% a acțiunilor Amazon.

Această evoluție i-a permis lui Bezos să încheie luna iulie pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei, pentru prima dată din luna martie.

El l-a depășit pe Sergey Brin, cofondatorul Google alături de Larry Page, care a coborât pe poziția a patra, deși averea sa a crescut cu un miliard de dolari, ajungând la 269 de miliarde de dolari.

Larry Ellison pierde teren, Jensen Huang urcă în clasament

După Elon Musk, cea mai mare scădere a averii a fost înregistrată de Larry Ellison.

Fondatorul Oracle a pierdut 24 de miliarde de dolari în iulie, averea sa fiind estimată la aproximativ 168 de miliarde de dolari, în timp ce acțiunile Oracle au scăzut cu 11%.

În urma acestei evoluții, Ellison a coborât de pe locul șapte pe locul opt, fiind depășit de Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Averea lui Huang a crescut cu un miliard de dolari și este estimată la 174 de miliarde de dolari. Cu excepția schimbului de poziții dintre Jeff Bezos și Sergey Brin, respectiv dintre Jensen Huang și Larry Ellison, restul clasamentului primelor zece cele mai bogate persoane din lume a rămas neschimbat în luna iulie.

Clasamentul Forbes al celor mai bogați oameni din lume la 1 august 2026

Forbes urmărește averile miliardarilor la nivel mondial din 1987.

În ediția anuală publicată în martie 2026, revista a identificat 3.428 de miliardari. La 1 august 2026, averea cumulată a primelor zece persoane din clasament era estimată la 2.600 de miliarde de dolari, cu 368 de miliarde mai puțin decât în luna precedentă.

Clasamentul este următorul:

  1. Elon Musk – 690 miliarde de dolari (-363 miliarde), SpaceX și Tesla.
  2. Larry Page – 292 miliarde de dolari (+1 miliard), Google.
  3. Jeff Bezos – 278 miliarde de dolari (+29 miliarde), Amazon.
  4. Sergey Brin – 269 miliarde de dolari (+1 miliard), Google.
  5. Michael Dell – 229 miliarde de dolari (-6 miliarde), Dell Technologies.
  6. Mark Zuckerberg – 191 miliarde de dolari (-2 miliarde), Meta.
  7. Jensen Huang – 174 miliarde de dolari (+1 miliard), industria semiconductorilor.
  8. Larry Ellison – 168 miliarde de dolari (-24 miliarde), Oracle.
  9. Bernard Arnault – 146 miliarde de dolari (-2 miliarde), LVMH.
  10. Warren Buffett – 145 miliarde de dolari (-3 miliarde), Berkshire Hathaway.

Cine este cel mai bogat bărbat din lume

La 1 august 2026, Elon Musk rămâne cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 690 de miliarde de dolari. Directorul general al Tesla și SpaceX a revenit pe primul loc în clasamentul mondial la sfârșitul lunii mai 2024, depășindu-l pe Bernard Arnault.

În iunie 2026, el a devenit, chiar dacă doar pentru scurt timp, prima persoană din istorie care a atins o avere de 1.000 de miliarde de dolari.

Cine este cea mai bogată femeie din lume

Cea mai bogată femeie din lume este Alice Walton, fiica fondatorului Walmart, Sam Walton.

La 1 august 2026, averea sa este estimată la 119 miliarde de dolari, ceea ce o plasează pe locul 16 în clasamentul mondial, aceeași poziție ocupată și în luna precedentă.

Averea sa provine în principal din participația moștenită la Walmart.

În clasamentul Forbes mai figurează și frații săi, Rob Walton și Jim Walton, precum și Christy Walton, văduva lui John Walton, și fiul acestora, Lukas Walton.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.RO
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
GSP.RO
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Adevarul.ro
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Șoc total la CFR Cluj! Ioan Varga ar putea pleca de la echipă: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”
Fanatik.ro
Șoc total la CFR Cluj! Ioan Varga ar putea pleca de la echipă: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Femeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanică
ObservatorNews.ro
Femeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanică
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani
KanalD.ro
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Play-off, dar care? Europa sau Conference?
Fanatik.ro
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Play-off, dar care? Europa sau Conference?
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei