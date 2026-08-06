Finanțarea maximă disponibilă pentru fiecare dintre cele două proiecte este de 5 milioane de euro, suma totală pusă în joc ridicându-se astfel la 10 milioane de euro.

Fondurile sunt asigurate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (Prioritatea 2, Acțiunea 2.1 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu).

Castorii și păsările sălbatice, în centrul programelor de conservare

Investițiile sunt structurate pe două direcții clare de acțiune. Primul proiect își propune conservarea castorului eurasiatic (Castor fiber), o specie-cheie pentru ecosistemele acvatice din România, ale cărei populații au nevoie de măsuri active de monitorizare și protecție.

Cel de-al doilea proiect este orientat către protejarea mai multor specii de păsări de interes comunitar. Aici, măsurile practice vor fi aplicate în strictă conformitate cu planurile naționale de acțiune existente, vizând reducerea factorilor de risc și refacerea zonelor de cuibărit și hrănire.

Inițiativa se aliniază directivelor europene privind conservarea naturii și va contribui substanțial la îndeplinirea țintelor asumate de România prin Strategia UE privind biodiversitatea pentru anul 2030.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor

Organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice și entitățile private interesate să devină parteneri în aceste proiecte trebuie să respecte un calendar riguros de depunere a documentației.

Termenul-limită pentru transmiterea ofertelor este data de 24 august 2026, ora 16:00. Dosarele complete trebuie depuse fizic la registratura centrală a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în plic închis, cu respectarea tuturor cerințelor specificate în ghidul de selecție.

Evaluarea ofertelor se va realiza rapid după încheierea perioadei de depunere. Rezultatele oficiale ale selecției vor fi publicate pe site-ul instituției în maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului- limită.

Pentru a asigura transparența procesului, candidații neselectați vor avea la dispoziție două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor pentru a depune contestații.

Ce este castorul eurasiatic

Castorul eurasiatic (Castor fiber), numit și breb, este cel mai mare mamifer rozător semiacvatic din Europa și Asia.

Acesta are un corp robust de 75–120 cm lungime, coadă lată acoperită cu solzi și blană densă, maronie.

Este cunoscut ca un „inginer al ecosistemului” datorită abilității de a construi baraje și vizuini. Poate tăia copaci groși cu incisivii puternici și construiește baraje pentru a ridica nivelul apei și a-și proteja locuința.

Trăiește în mediul semiacvatic, pe malul apelor curgătoare și al lacurilor și se hrănește cu scoarță de copac, lăstari, frunze și plante acvatice.

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