De ce a fost depășit termenul de livrare pentru avioanele IAR-99 SM

Contractul inițial a fost semnat în anul 2020 și prevedea modernizarea a 10 aeronave de antrenament IAR-99 din dotarea Armatei Române, cu scopul de a asigura trecerea piloților români pe aeronavele de vânătoare multirol F-16 Fighting Falcon. Termenul inițial de livrare a primelor aparate a fost depășit în repetate rânduri din cauza dificultăților tehnice, a problemelor de aprovizionare cu componente avionice din lanțurile internaționale și a reorganizării proceselor de producție la uzina doljeană.

Cum sunt echipate avioanele IAR-99 SM de la Craiova

Echiparea la standardul IAR-99 SM presupune o retehnologizare profundă a sistemelor de navigație și avionică de la bord. Aeronavele au primit ecrane digitale multifuncționale de tip „glass cockpit”, tehnică de comunicații securizată și un sistem modern de management al zborului, compatibil cu arhitectura de luptă folosită pe avioanele F-16. Aceste modificări permit simularea scenariilor complexe de luptă aeriană și atac la sol, reducând considerabil costurile de instruire ale piloților militari.

Reprezentanții uzinei din Craiova și oficiali din cadrul Forțelor Aeriene urmează să efectueze testele finale de recepție la sol și în zbor înainte de predarea oficială către baza aeriană, notează jurnaliștii de la TVR Info.

Când vor fi livrate și restul de opt avioane IAR-99 SM

Restul de opt aeronave incluse în programul de modernizare se află în diferite stadii de asamblare și integrare pe linia de fabricație, iar ritmul de livrare depinde de fluența livrărilor de echipamente electronice specifice.

Modernizarea flotei de IAR-99 reprezintă un pas esențial pentru autonomia sistemului național de pregătire militară. Fără aceste avioane intermediare modernizate, pregătirea avansată a aviatorilor români depindea în mare măsură de resursele din străinătate, creând presiuni financiare și logistice suplimentare asupra bugetului apărării.

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