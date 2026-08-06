Alecsandra Drăgoi, femeia care l-a fotografiat pe premierul britanic

Alecsandra a anunțat pe Instagram că a primit misiunea de a realiza portretul oficial al premierului britanic, moment pe care îl descrie drept unul dintre cele mai importante din cariera sa.

„A fost unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea să realizez portretul oficial al prim-ministrului Regatului Unit, Andy Burnham. Faptul că mi s-a acordat încrederea de a realiza un portret atât de important este ceva ce nu voi considera niciodată un lucru de la sine înțeles. Este un moment de care voi fi mereu mândră și care înseamnă enorm pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Mă bucur că, în sfârșit, îl pot împărtăși cu voi”, a scris Alecsandra pe Instagram.

Cine este Alecsandra Drăgoi

Alecsandra Drăgoi este o fotografă româncă stabilită la Londra, specializată în fotografie de portret, lifestyle, evenimente și fotografie documentară. În paralel, aceasta este și formator în domeniul fotografiei.

A absolvit un program de licență (BA) la Universitatea din Portsmouth și un master (MA) la Universitatea din Westminster.

Potrivit prezentării de pe site-ul său, Alecsandra lucrează cu instituții și publicații importante și a realizat proiecte pentru clienți precum The Guardian. 

În prezent, ea ocupă un post cu normă întreagă în cadrul Guvernului Regatului Unit, la Departamentul pentru Știință, Inovare și Tehnologie (DSIT). În paralel, continuă să lucreze ca fotograf freelancer, predă la British Academy of Photography și este fotograf oficial BAFTA. 

Colaborarea Alecsandrei cu instituțiile britanice nu este una recentă.

O fotografie realizată de ea în 2024 îl surprinde pe Andy Burnham, pe atunci primar al Greater Manchester, în timpul unei întâlniri cu secretarul de stat Peter Kyle.

Numele fotografei românce apare și în materiale internaționale care folosesc imagini realizate pentru Departamentul britanic pentru Știință, Inovare și Tehnologie. 

A câștigat premii importante în fotografie

Alecsandra Drăgoi și-a construit cariera prin proiecte fotografice și participări la competiții internaționale.

Printre distincțiile obținute se numără:

  • Sony World Photography Awards, categoria Youth – câștigătoare în 2013;
  • Getty Images și SCA Academy Photography Competition – premiul I în 2014;
  • National Geographic Traveller Photography Competition – câștigătoare în 2015;
  • premii și nominalizări la competiții precum The Guardian Student Media Awards, Professional Photographer of the Year și Julia Margaret Cameron Award.

În semn de recunoaștere a activității sale, Alecsandra Drăgoi a fost inclusă și în Forbes 30 Under 30 România, în 2015.

Alecsandra are în portofoliu colaborări cu publicații și organizații cunoscute. Printre clienții enumerați în prezentarea sa profesională se află The Guardian, National Geographic Traveller UK și BAFTA. 

Fotografiile sale au apărut de-a lungul timpului în presa britanică și internațională, iar stilul său este axat în special pe portret și povești vizuale.

De ce este important un portret oficial al premierului britanic

Fotografia oficială a unui prim-ministru are o importanță aparte. Imaginea este folosită în contexte instituționale, în arhive și în materiale publice și poate rămâne asociată cu mandatul unui premier pentru foarte mult timp.

Tradiția portretelor oficiale nu este reglementată prin lege sau printr-un protocol rigid, însă aproape fiecare premier britanic are un portret oficial realizat la începutul mandatului, folosit de Downing Street, Guvernul britanic și de presa internațională.

portretul oficial al premierului britanic Andy Burnham
Portretul oficial al premierului britanic Andy Burnham Sursa foto: Instagram/ alecsandra.dragoi.photo

Portretul oficial realizat la începutul mandatului depășește rolul unei simple fotografii, devenind simbolul de referință al premierului pentru decenii întregi.

Pentru un fotograf, realizarea unui astfel de portret reprezintă o recunoaștere importantă a experienței și reputației profesionale.

În cazul Alecsandrei Drăgoi, această realizare vine după ani de activitate în fotografia editorială, documentară și instituțională, dar și după colaborări cu organizații și publicații importante.

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