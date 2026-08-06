După finalizarea corpului și lansarea la apă pe brațul Dunării, nava a fost remorcată la șantierul Langsten din Norvegia, operat de același grup, unde a primit echipamentele tehnice de ultimă generație.

Contractul, cu o valoare de peste 200 de milioane de dolari, a fost comandat de gigantul japonez Toyo Construction.

O navă-gigant adaptată apelor dificile din jurul Japoniei

Specificul geografic al Japoniei a reprezentat o provocare uriașă pentru ingineri. Apele teritoriale nipone scad brusc în adâncime la scurtă distanță de mal, detaliu care a frânat ani la rând dezvoltarea parcurilor eoliene maritime.

Pentru a depăși această problemă, autoritățile de la Tokio au anunțat în primăvara anului 2026 construirea celui mai mare parc eolian din lume cu turbine flotante, conceput să alimenteze întreaga metropolă Tokyo, având o țintă totală de generare de 10 GW.

Nava „Discovery” a fost proiectată special pentru a opera atât în ape extrem de mici, cât și în sectoare cu adâncimi mari și variabile.

Cu o lungime de 150,1 metri, o lățime de 28 de metri și o greutate ce atinge aproape 19.000 de tone, mastodontul este pregătit să lucreze în condiții oceanice vitrege.

Randamentul procesului de ancorare a cablurilor este asigurat de o suită de echipamente grele:

Două carusele uriașe pentru cabluri submarine: cel superior poate mânui 4.000 de tone de cablu, iar cel inferior până la 5.000 de tone, oferind o capacitate totală de depozitare de 9.000 de tone.

O macara principală de mare tonaj capabilă să ridice 400 de tone, completată de o macara auxiliară de 100 de tone.

Tehnologie plug-in hibrid și comandă automatizată

Unul dintre cele mai impresionante elemente ale navei construite la Tulcea este sistemul de propulsie. Nava folosește o arhitectură avansată de tip plug-in hibrid.

Motoarele termice au rol exclusiv de generatoare electrice, în timp ce mișcarea propriu-zisă este asigurată de trei electromotoare mari la pupă și alte două propulsoare speciale la proră, utilizate pentru poziționarea dinamică. Elicele și motoarele de tracțiune sunt livrate de furnizorul norvegian Brunvoll.

Sistemul include un pachet de baterii cu o capacitate de 2.000 kWh (2 MWh). Această baterie permite operarea în regim hibrid în timpul misiunilor și reîncărcarea direct de la rețeaua de la țărm atunci când vasul este ancorat în port.

La bordul navei pot activa 90 de marinari și tehnicieni specializați. Structura include un heliport, spații de lansare pentru două batiscafuri dirijate de la distanță (ROV) și o punte de comandă extrem de avansată, ce permite gestionarea complet automatizată a operațiunilor.

Ceremonia oficială de predare a avut loc în Norvegia, iar nava se află în prezent în marș către portul său de bază, Ishikari Bay. Imediat ce va ajunge în Japonia, nava „Discovery” își va începe primele misiuni de instalare a cablurilor pentru noile parcuri eoliene de pe coastele nipone.

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