După finalizarea corpului și lansarea la apă pe brațul Dunării, nava a fost remorcată la șantierul Langsten din Norvegia, operat de același grup, unde a primit echipamentele tehnice de ultimă generație.

Contractul, cu o valoare de peste 200 de milioane de dolari, a fost comandat de gigantul japonez Toyo Construction.

O navă-gigant adaptată apelor dificile din jurul Japoniei

Specificul geografic al Japoniei a reprezentat o provocare uriașă pentru ingineri. Apele teritoriale nipone scad brusc în adâncime la scurtă distanță de mal, detaliu care a frânat ani la rând dezvoltarea parcurilor eoliene maritime.

Pentru a depăși această problemă, autoritățile de la Tokio au anunțat în primăvara anului 2026 construirea celui mai mare parc eolian din lume cu turbine flotante, conceput să alimenteze întreaga metropolă Tokyo, având o țintă totală de generare de 10 GW.

Nava „Discovery” a fost proiectată special pentru a opera atât în ape extrem de mici, cât și în sectoare cu adâncimi mari și variabile.

Cu o lungime de 150,1 metri, o lățime de 28 de metri și o greutate ce atinge aproape 19.000 de tone, mastodontul este pregătit să lucreze în condiții oceanice vitrege.

Randamentul procesului de ancorare a cablurilor este asigurat de o suită de echipamente grele:

  • Două carusele uriașe pentru cabluri submarine: cel superior poate mânui 4.000 de tone de cablu, iar cel inferior până la 5.000 de tone, oferind o capacitate totală de depozitare de 9.000 de tone.
  • O macara principală de mare tonaj capabilă să ridice 400 de tone, completată de o macara auxiliară de 100 de tone.

Tehnologie plug-in hibrid și comandă automatizată

Unul dintre cele mai impresionante elemente ale navei construite la Tulcea este sistemul de propulsie. Nava folosește o arhitectură avansată de tip plug-in hibrid.

Motoarele termice au rol exclusiv de generatoare electrice, în timp ce mișcarea propriu-zisă este asigurată de trei electromotoare mari la pupă și alte două propulsoare speciale la proră, utilizate pentru poziționarea dinamică. Elicele și motoarele de tracțiune sunt livrate de furnizorul norvegian Brunvoll.

Sistemul include un pachet de baterii cu o capacitate de 2.000 kWh (2 MWh). Această baterie permite operarea în regim hibrid în timpul misiunilor și reîncărcarea direct de la rețeaua de la țărm atunci când vasul este ancorat în port.

La bordul navei pot activa 90 de marinari și tehnicieni specializați. Structura include un heliport, spații de lansare pentru două batiscafuri dirijate de la distanță (ROV) și o punte de comandă extrem de avansată, ce permite gestionarea complet automatizată a operațiunilor.

Ceremonia oficială de predare a avut loc în Norvegia, iar nava se află în prezent în marș către portul său de bază, Ishikari Bay. Imediat ce va ajunge în Japonia, nava „Discovery” își va începe primele misiuni de instalare a cablurilor pentru noile parcuri eoliene de pe coastele nipone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.RO
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
GSP.RO
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Adevarul.ro
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Șoc total la CFR Cluj! Ioan Varga ar putea pleca de la echipă: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”
Fanatik.ro
Șoc total la CFR Cluj! Ioan Varga ar putea pleca de la echipă: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Femeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanică
ObservatorNews.ro
Femeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanică
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani
KanalD.ro
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Play-off, dar care? Europa sau Conference?
Fanatik.ro
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Play-off, dar care? Europa sau Conference?
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei