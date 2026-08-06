Anca Serea a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei călătorii cu trenul spre Viena, alături de trei dintre copiii ei. În timp ce se aflau în tranzit prin Italia, garnitura feroviară s-a oprit în comuna Tarcento din cauza unei avarii la rețeaua electrică, lăsându-i pe pasageri fără aer condiționat în plină caniculă.

Anca Serea: „Se pare că am rămas fără electricitate”

Călătoria cu trenul este o opțiune frecventă pentru vedetă atunci când pleacă în vacanțe alături de familie, însă un astfel de incident nu i s-a mai întâmplat până acum. Oprirea neprevăzută s-a prelungit mai bine de două ore, timp în care temperaturile ridicate au transformat vagoanele într-un mediu imposibil de suportat, determinându-i pe oameni să coboare pe peron.

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Vizibil marcată de situație, soția lui Adi Sînă a filmat momentele de așteptare și a împărtășit experiența cu comunitatea sa din mediul online.

„Vă vine să credeți sau nu… toată lumea a coborât din tren. Ne aflăm în Tarcento, Italia încă, suntem cu trenul spre Viena. Se pare că am rămas fără electricitate. Ideea este că stăm deja de vreo două ore. Nu avem aer condiționat”, a explicat Anca Serea pe contul său de Instagram.

Anca Serea: „Suntem șocați, nu știm ce putem să facem”

Valul de căldură extremă care a afectat mai multe regiuni din Europa a pus presiune pe rețelele de alimentare cu energie, fiind cauza probabilă a penei de curent. Fără posibilitatea de a răcori vagoanele, pasagerii au căutat umbra în afara garniturii.

„Stăm pe loc din cauza temperaturilor foarte ridicate și toată lumea a ieșit din tren. Suntem șocați, nu știm ce putem să facem. Nu avem aer condiționat”, a mai adăugat Anca Serea.

Ulterior, Anca Serea a anunțat că au ajuns la destinație, semn că problema s-a remediat.

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