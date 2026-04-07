George Simion, mesaj dur după decizia CNA

George Simion a reacționat public după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței și închiderea postului Realitatea Plus.

Într-o postare pe Facebook, liderul AUR a acuzat o „lovitură de stat” și a susținut că postul era singura televiziune importantă care le oferea spațiu de exprimare.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!!”, a scris acesta.

Realitatea Plus a rămas fără licență

Decizia CNA vine după ce autoritatea a constatat că postul nu și-a achitat obligațiile financiare. Este vorba despre datorii de aproximativ 605.000 de lei, reprezentând 28 de amenzi neplătite din 2024, potrivit informațiilor prezentate de Pagina de Media.

Conform Legii Audiovizualului, licența unei televiziuni poate fi retrasă dacă amenzile nu sunt achitate în termen de șase luni de la aplicare.

Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce CNA a retras licența Realitatea Plus

Una dintre principalele voci ale postului, Anca Alexandrescu, a criticat decizia CNA și a susținut că există o legătură politică în spatele acesteia.

„Realitatea Plus este singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii”, a declarat aceasta, sugerând că decizia ar avea legătură și cu aparițiile lui Călin Georgescu. Realizatoarea a anunțat că postul va contesta decizia în instanță.

Postul, sancționat repetat în ultimii ani

Realitatea Plus a fost în ultimii ani unul dintre cele mai sancționate posturi TV din România. Printre sancțiuni se numără:

o amendă de 200.000 de lei pentru dezinformări în campania electorală

100.000 de lei pentru difuzarea unui material manipulat

alte amenzi de zeci de mii de lei pentru atacuri și încălcări ale regulilor audiovizuale

În total, sancțiunile au ajuns la sute de mii de lei, iar unele au fost însoțite și de măsuri extreme, precum suspendarea temporară a emisiei. Propunerea de retragere a licenței a fost făcută de vicepreședintele CNA, Valentin Jucan. Deși doi membri s-au abținut, restul au votat în favoarea măsurii, iar decizia a fost adoptată.

După ce a retras licența licența postului de televiziune Realitatea Plus, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a închis și postul de radio Gold FM.

