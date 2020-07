David George Caragea, un băiețel de nici 3 anișori, din București, a trecut prin două complicate intervenții chirurgicale și prin chinuitoare ședințe de chimioterapie. Părea să fi învins în lupta cu cancerul, dar boala s-a întors cu o agresivitate care, acum, face ca viața copilașului – internat de un an în Turcia -, să depindă de un transplant cu celule stem. Costurile sunt însă uriașe pentru părinții lui, care, pentru a-și salva fiul, au nevoie, urgent, de 100.000 de euro.

O umflătură ivită ca din senin la tâmpla stângă și învinețirea ambilor ochi au fost semnele care au dat alarma și i-au făcut pe părinții lui George să îl ducă pe micuț la medic. Specialiștii care l-au consulat au crezut, inițial, că au de-a face cu o lovitură suferită accidental de băiețelul care pe atunci avea ceva mai mult de un an și jumătate.

Medicii au presupus că e vorba de un hematom, de un cheag ce poate fi scos printr-o incizie. Din nefericire, lucrurile aveau să fie mult mai grave. Investigațiile suplimentare, examenele computerizate la care George a fost supus în mai multe spitale de stat și particulare din București au scos la iveală un fapt cutremurător. Copilașul avea cancer. “Neuroblastom de gradul IV cu metastaze la cap și la măduvă”, diagnostic confirmat în două unități medicale.

“A fost o veste cumplită pentru noi. Medicii au crezut inițial că umflătura de la tâmplă și vânătăile de la ochi sunt de la o lovitură. Vorbeau de cheaguri, de hematoame. Dar starea micuțului nostru se agrava de la o zi la alta… Umflătura creștea… De aceea am făcut investigații suplimentare. În urma CT-urilor și a RMN-urilor am aflat că băiețelul nostru are tumoră la glanda suprarenală și metastaze la cap și la măduvă”, ne-a spus Nicolae Viorel Caragea, 33 de ani, tatăl lui George.