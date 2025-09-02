Actrița a depus plângere penală în 2018

„Este extraordinar. Sunt ușurată”, a scris Arnould pe Instagram, amintind că au trecut șapte ani de „groază și iad” de la plângerea depusă în 2018, la câteva zile după faptele pe care le denunță.

„Şapte ani mai târziu, şapte ani de coşmar şi iad… Ordonanţa restabileşte o formă de adevăr judiciar”, a notat Charlotte Arnould.

Avocata actriței, Carine Durrieu-Diebolt, a declarat că „ordonanța judecătorului de instrucție îl trimite pe Gérard Depardieu în fața Tribunalului Penal pentru agresiune sexuală și viol prin penetrare digitală, comise pe 7 și 13 august 2018, la domiciliul actorului din Paris”.

Ea a adăugat că decizia reprezintă o formă de adevăr judiciar și un răspuns la „acuzațiile false” îndreptate împotriva clientei sale în anumite publicații.

Gérard Depardieu neagă acuzațiile

Depardieu, care a susținut că relația a fost consensuală, este cercetat din 16 decembrie 2020. Avocatul său nu a dorit să comenteze imediat.

Într-o scrisoare publicată în Le Figaro în octombrie 2023, actorul a negat acuzațiile: „Niciodată nu am abuzat de o femeie. O femeie a venit la mine acasă de bunăvoie, iar acum spune că a fost violată. Nu a existat niciodată constrângere, violență sau protest între noi”.

Arnould a depus inițial plângere în august 2018 la jandarmeria din sudul Franței, dar cazul a fost preluat de parchetul din Paris.

Dosarul a fost inițial clasat

După ce dosarul a fost inițial clasat pe motiv de „infracțiune insuficient caracterizată”, actrița a depus o plângere civilă, care a dus la deschiderea unei anchete judiciare în vara lui 2020.

Dacă va fi găsit vinovat, actorul Gérard Depardieu riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Câștigător a două premii César pentru cel mai bun actor – în 1981, pentru rolul din Ultimul metrou de François Truffaut, și în 1991, pentru Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau – Gérard Depardieu a fost mult timp considerat o legendă a cinematografiei franceze.

În ultimii ani însă, reputația sa a fost puternic afectată de acuzațiile de violență sexuală și de excesele sale publice.

