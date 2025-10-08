Legea a fost aprobată de cabinetul german

Noua lege, aprobată de cabinet și în așteptarea aprobării parlamentului, permite poliției să intercepteze și să doboare dronele care încalcă spațiul aerian german. Măsura se aplică în cazul amenințărilor iminente sau a prejudiciilor grave.

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră. Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a declarat Cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe X.

Decizia vine după ce zeci de zboruri au fost perturbate vineri la Aeroportul din München, al doilea ca mărime din țară. Peste 10.000 de pasageri au fost afectați de observarea unor drone de origine necunoscută.

Merz a sugerat că Rusia ar putea fi responsabilă pentru multe dintre dronele care au survolat Germania în weekend. Acestea păreau să fie în misiuni de recunoaștere, nefiind înarmate.

Colaborare internațională a Germaniei cu Israelul și Ucraina

Germania poartă discuții cu Israelul și Ucraina pentru a-și consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte. Aceste țări sunt considerate mai avansate în tehnologia dronelor.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat crearea unei unități specializate în combaterea dronelor în cadrul poliției federale.

Conform Deutsche Flugsicherung, Germania a înregistrat 172 de perturbări ale traficului aerian legate de drone între ianuarie și septembrie 2025. Cifra este în creștere față de 129 în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 121 în 2023.

Pe lângă doborârea fizică, autoritățile pot folosi lasere sau semnale de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control și navigație ale dronelor.

În timpul unor exerciții militare recente în Hamburg, o dronă militară de mari dimensiuni a demonstrat cum poate captura o dronă mai mică folosind o plasă, forțând-o să aterizeze.

Germania se alătură altor țări europene care au acordat recent forțelor de securitate puterea de a doborî dronele ce încalcă spațiul aerian, printre care Marea Britanie, Franța, Lituania și România.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a solicitat luna trecută crearea unui „zid anti-drone” pentru protejarea flancului estic al Europei. Aceasta ar implica o rețea de senzori și arme pentru detectarea și neutralizarea dronelor.

Experții atrag atenția că doborârea dronelor în zone urbane dens populate ar putea fi periculoasă. De asemenea, nu toate aeroporturile dispun de sisteme de detectare care să poată raporta imediat observarea dronelor.