Bisericile dețin peste 2% din terenurile agricole ale Germaniei

Bisericile dețin o mare suprafață de teren arabil în Germania. Într-un fel, sunt mari proprietari de terenuri.

Conform unui studiu realizat de Institutul Thünen, comunitățile religioase dețin aproximativ 2,3% din totalul terenurilor agricole.

Aceasta înseamnă circa 381.455 de hectare din totalul de 16,58 milioane de hectare de teren agricol din Germania, potrivit Agrarheute.

Biserica, mare proprietar de terenuri

Biserica este unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Germania și, în același timp, unul dintre cei mai mari arendatori.

Ambele mari confesiuni – Catolică și Protestantă – continuă să cumpere terenuri agricole, de multe ori în competiție cu fermierii care ar fi dorit să le achiziționeze.

Fondul Agricol Protestant a cerut, în unele cazuri, scutiri de impozite pentru achiziționarea terenurilor.

Diferențe între statele federale

Potrivit studiului Thünen, diferențele de proporție a terenurilor deținute de biserici sunt relativ mici.

Saxonia-Anhalt, Brandenburg și Turingia se află în frunte.

Hamburg și Schleswig-Holstein au cele mai mici suprafețe de teren bisericesc.

Suprafața agricolă totală a Germaniei este de aproximativ 16.585.000 de hectare.

Aproape 80% din terenurile agricole sunt deținute privat, în timp ce:

Guvernul federal deține doar 0,6%,

Statele federale controlează 2,9%,

Municipalitățile administrează 3,8% din totalul terenurilor agricole.

Achiziții controversate

În Zeil am Main, Biserica Catolică a cumpărat 15 hectare de teren agricol pentru 600.000 de euro printr-o fundație benefică. Prețul plătit, aproximativ 4 euro pe metru pătrat, a fost dublu față de media pieței, ceea ce a stârnit nemulțumirea fermierilor.

În Saxonia-Anhalt, Fondul Agricol al Bisericii Protestante a achiziționat mai multe terenuri pentru 1,89 milioane de euro.

În contract se precizează că tranzacția s-a realizat ca „despăgubire pentru proprietățile ecleziastice care au fost cedate forțat în interes public și erau inalienabile datorită originii și utilizării lor preconizate”.

Reguli speciale și inalienabilitatea terenurilor

Conform dreptului canonic, terenurile bisericești sunt considerate „în esență inalienabile”.

Totuși, dacă acestea sunt pierdute, biserica are obligația de a cumpăra terenuri de înlocuire folosind plățile compensatorii.

Astfel, fondurile imobiliare bisericești achiziționează constant noi proprietăți agricole, înlocuind terenurile cedate.

Scutiri și dispute privind taxele

Într-un caz recent, un notar a aplicat o reducere de 60% a taxelor notariale pentru o tranzacție a bisericii, considerând că achiziția era non-profit.

Totuși, după intervenția Fondului Notarial de Stat, reducerea a fost anulată și factura recalculată la 4.533,90 euro.

Biserica a contestat decizia, însă Tribunalul Regional a stabilit că fondul agricol al bisericii acționează ca „o întreprindere comercială” și urmărește obținerea de profit, nu un scop caritabil.

Biserica, un actor economic important în agricultura din Germania

Deși beneficiază de scutiri de impozite pentru proprietățile utilizate în scopuri religioase sau sociale, atunci când acționează pe piața funciară, fondurile bisericești sunt tratate ca întreprinderi private.

Astfel, biserica din Germania rămâne nu doar un mare proprietar și arendator de terenuri, ci și un jucător economic de prim rang pe piața agricolă.