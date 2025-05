5.000 de soldați germani vor ajunge în Lituania

Brigada Blindată 45, formată din aproape 5.000 de soldați germani, a fost oficial activată pe 1 aprilie în Vilnius, capitala Lituaniei.

Un pas semnificativ pentru Germania în asigurarea securității aliaților săi din NATO, ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat în fața Bundestagului: „Germania va fi pregătită să apere fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO”.

El a subliniat că prezența brigăzii în Lituania este „un semnal puternic pentru partenerii noștri și un semn clar pentru orice potențial adversar”.

„În Lituania, luăm în propriile mâini apărarea flancului estic al NATO. Împreună, lituanienii și germanii demonstrează că sunt pregătiți să apere libertatea Europei împotriva oricărui agresor. Germania își asumă responsabilitatea. Astăzi. Mâine. Cât timp va fi necesar.”, a transmis cancelarul german Friedrich Merz, prin intermendiul X.

„Pentru noi, pentru armata Germaniei în mod special, astăzi e un pas spre o nouă eră. Niciodată până acum nu am mai staţionat cu titlu permanent o unitate atât de mare în străinătate.”, a mai spus Friedrich Merz.

In Lithuania we are taking the defence of NATOs eastern flank into our own hands:

Together, Lithuanians and Germans show that we are ready to defend Europes freedom against any aggressor.

Germany stands by its responsibility. Today. Tomorrow. For as long as it takes. pic.twitter.com/mceeVAj0d7 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 22, 2025

Lituania, poziție sensibilă

Lituania, cu o populație de 3 milioane de locuitori, se află într-o poziție strategică sensibilă.

Țara se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Rusiei. Această poziție geografică a determinat guvernul lituanian să-și consolideze capacitățile de apărare.

În acest sens, Lituania a comandat 44 de tancuri moderne Leopard 2 A8 din Germania. Aceste tancuri vor fi compatibile cu cele utilizate de brigada Bundeswehr, facilitând cooperarea dintre forțele armate ale celor două țări.

Desfășurarea treptată a trupelor

În prezent, doar o parte din personalul brigăzii se află în Lituania.

Până la sfârșitul anului, se așteaptă ca numărul soldaților germani să ajungă la 500.

Desfășurarea completă a brigăzii este planificată până la sfârșitul anului 2027.

Pentru a găzdui brigada, se construiește o bază militară principală în zona de antrenament Rudninkai, cazărmi, drumuri noi și se extinde o linie de cale ferată.

De asemenea, în orașele Vilnius și Kaunas se construiesc școli și grădinițe pentru familiile soldaților.

Beneficii pentru soldații nemți detașați în Lituania

Una dintre provocările majore este recrutarea celor 4.800 de soldați și 200 de angajați civili necesari pentru misiunea din Lituania.

Pentru a face serviciul mai atractiv, Bundestagul a adoptat o legislație care include beneficii precum program de lucru flexibil, indemnizații mai mari și plăți îmbunătățite pentru orele suplimentare.

Cadrul legal pentru desfășurarea permanentă a brigăzii a fost stabilit printr-un acord interguvernamental între Germania și Lituania în septembrie 2024.

Acesta oferă Bundeswehr-ului drepturi extinse, inclusiv utilizarea gratuită a proprietăților lituaniene și posibilitatea de a înființa școli germane în Lituania.

Lituania vede prezența brigăzii germane ca pe o consolidare semnificativă a securității sale. Țara și-a mărit bugetul de apărare și lucrează la construirea unei forțe blindate puternice.

Lituania se teme de o eventuală invazie rusă.

În plus, Lituania a anunțat intenția de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut până anul viitor.

