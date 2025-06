Aurul depozitat în SUA valorează peste 245 de miliarde de dolari

Germania și Italia dețin a doua și a treia cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, cu rezerve de 3.352 tone și, respectiv, 2.452 tone, potrivit datelor World Gold Council.

Ambele țări depind în mare măsură de Rezerva Federală din Manhattan, New York, ca depozitar, fiecare stocând mai mult de o treime din lingourile sale în SUA. Conform calculelor FT, aurul depozitat în SUA are o valoare de piață de peste 245 de miliarde de dolari.

Acest lucru se datorează în mare parte unor motive istorice, dar reflectă și statutul New York-ului ca unul dintre cele mai importante centre comerciale pentru aur din lume, alături de Londra.

Cu toate acestea, politica eratică a lui Trump și tulburările geopolitice mai ample alimentează o dezbatere publică pe această temă în unele părți ale Europei. Președintele SUA a declarat la începutul acestei luni că ar putea fi nevoit să „forțeze ceva” dacă banca centrală americană nu va reduce costurile împrumuturilor.

Băncile centrale europene să dețină control nelimitat asupra aurului

În Germania, ideea repatrierii aurului atrage sprijinul ambelor tabere politice. Peter Gauweiler, un fost deputat conservator de seamă din Uniunea Social-Creștină din Bavaria, a subliniat că Bundesbank „nu trebuie să ia nicio măsură pripită” când vine vorba de protejarea rezervelor de aur ale țării.

Recomandări Război Israel-Iran, ziua 11: Israelul bombardează ținte guvernamentale în Teheran, „cu o forță fără precedent” / Rusia ar putea acorda ajutor militar Iranului

„Trebuie să ne punem întrebarea dacă depozitarea aurului în străinătate a devenit mai sigură și mai stabilă în ultimul deceniu”, a declarat Gauweiler pentru FT, adăugând că „răspunsul la această întrebare este evident”, având în vedere că riscurile geopolitice au făcut lumea mai nesigură.

Asociația Contribuabililor din Europa a trimis scrisori ministerelor de finanțe și băncilor centrale din Germania și Italia, îndemnând factorii de decizie să reconsidere dependența lor de Fed ca custode al aurului lor.

„Suntem foarte îngrijorați de faptul că Trump interferează cu independența Băncii Rezervelor Federale”, a declarat Michael Jäger, președintele TAE, pentru FT. „Recomandarea noastră este să readucem aurul [german și italian] acasă, pentru a ne asigura că băncile centrale europene au control nelimitat asupra lui în orice moment.”

Înaintea vizitei prim-ministrului italian Giorgia Meloni la Washington pentru a se întâlni cu Trump în aprilie, comentatorul economic Enrico Grazzini a scris în ziarul Il Fatto Quotidiano: „A lăsa 43% din rezervele de aur ale Italiei în America, sub administrația nesigură a lui Trump, este foarte periculos pentru interesul național”.

Peste 70 de bănci centrale din întreaga lume se gândesc să-și depoziteze aurul pe teritoriul național

Recomandări Baremul de corectare la limba română pentru Evaluarea Naţională 2025

Un sondaj realizat săptămâna aceasta în rândul a peste 70 de bănci centrale din întreaga lume a arătat că tot mai multe dintre acestea se gândesc să-și depoziteze aurul pe teritoriul național, din cauza îngrijorărilor legate de capacitatea lor de a accesa lingourile în caz de criză.

Dependența băncilor centrale europene de Fed ca depozitar al aurului este de mult timp un subiect controversat.

Țările din Europa de Vest au acumulat rezerve uriașe de aur în timpul boomului economic din cele două decenii de după al doilea război mondial, când au înregistrat excedente comerciale mari cu SUA. Până în 1971, dolarul era convertit în aur de banca centrală a SUA în cadrul sistemului Bretton Woods de rate de schimb fixe.

Depozitarea metalului prețios peste Atlantic era considerată, de asemenea, o măsură de protecție împotriva unui potențial război cu Uniunea Sovietică.

Cu toate acestea, la mijlocul anilor 1960, Franța a mutat cea mai mare parte a rezervelor sale de aur din străinătate la Paris, după ce președintele Charles De Gaulle și-a pierdut încrederea în sistemul Bretton Woods.

Germania a decis din 2013 să depoziteze jumătate din rezervele sale în țară

În Germania, o campanie populară pentru „repatrierea aurului nostru” din 2010 a schimbat politica Bundesbank.

Recomandări 167.000 bugetari vizați de restructurare și reducerea cu 20% a paturilor de spitalizare – printre măsurile din programul de guvernare

În 2013, banca centrală germană a decis să depoziteze jumătate din rezervele sale în țară, mutând 674 de tone de lingouri de aur de la Paris și New York la sediul său din Frankfurt, într-o operațiune de înaltă securitate care a costat 7 milioane de euro.

În prezent, 37% din rezervele de aur ale Bundesbank sunt depozitate la New York. „Când am început… am fost acuzați că promovăm teorii conspiraționiste”, a declarat Peter Boehringer, expert în metale prețioase care a lansat campania inițială și care astăzi este deputat în parlamentul german din partea partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland.

Pentru Boehringer, principalul argument în favoarea repatrierii aurului nu are legătură cu actuala administrație americană. „Aurul este un activ de ultimă instanță pentru băncile centrale și, prin urmare, trebuie depozitat fără niciun risc din partea terților”, a spus el, adăugând că, în momente de criză gravă, „nu doar proprietatea legală, ci și controlul fizic asupra aurului contează cu adevărat”.

Meloni dorește să mențină relații prietenoase cu Trump

În 2019, în Italia, partidul de extremă dreapta Fratelli d’Italia (Frații Italiei) al lui Meloni, pe atunci încă în opoziție, a făcut lobby pentru repatrierea rezervelor de aur ale țării. Meloni a promis că va repatria aurul italian dacă partidul său va ajunge la putere.

Cu toate acestea, de la preluarea funcției de premier la sfârșitul anului 2022, Meloni a păstrat tăcerea pe această temă. Ea dorește să mențină relații prietenoase cu Trump, evitând în același timp amenințarea unei intensificări a războiului comercial.

Fabio Rampelli, membru al parlamentului din partea partidului Frații Italiei, a declarat că poziția actuală a partidului este că „locația geografică” a aurului italian are doar „o importanță relativă”, având în vedere că se află în custodia „unui prieten și aliat istoric”.

Veteranul german în domeniul investițiilor Bert Flossbach, cofondator al celui mai mare administrator independent de active din țară, Flossbach von Storch, a prezentat un argument similar: „Aducerea aurului înapoi acum, cu mare fast, ar transmite un semnal că relațiile cu SUA se deteriorează”.

Bundesbank a declarat pentru FT într-un comunicat că „evaluează periodic locurile de depozitare a rezervelor sale de aur” pe baza liniilor directoare din 2013, care se concentrează nu numai pe securitate, ci și pe lichiditate, pentru a „asigura că aurul poate fi vândut sau schimbat în valute străine, dacă este necesar”.

Aceasta a subliniat că Fed din New York rămâne „un loc important de depozitare” pentru aurul german, adăugând: „Nu avem nicio îndoială că Fed din New York este un partener de încredere și fiabil pentru păstrarea rezervelor noastre de aur”. Banca Italiei, biroul lui Meloni și ministerul de finanțe din Berlin au refuzat să comenteze.

Vezi Subiecte română Evaluarea Națională 2025 – ce a picat elevilor de clasa a 8-a!