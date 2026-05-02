Europa trebuie să fie mai responsabilă pentru securitatea sa

„Retragerea trupelor americane din Europa şi, de asemenea, din Germania era previzibilă”, a spus Pistorius într-un comentariu transmis către AFP de Ministerul Apărării de la Berlin. „Noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multe responsabilităţi pentru securitatea noastră”, a adăugat ministrul german.

Administrația Trump a decis să retragă aproximativ 5.000 de militari din Germania, o măsură ce urmează să fie implementată în decurs de 6 până la 12 luni.

Această decizie a fost anunțată de Pentagon la capătul unei săptămâni de schimburi de replici dure între președintele american Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Liderul republican de la Casa Albă s-a arătat deranjat de lipsa de sprijin a Europei în războiul purtat de el în Iran, în timp ce cancelarul german i-a reproșat că „nu are nicio strategie” în privința acestui conflict.

Boris Pistorius spune că este în interesul SUA să mențină trupe în Europa

Boris Pistorius a subliniat că prezenţa militară americană în ţară rămâne „în interesul” Germaniei şi „în interesul Statelor Unite”, deoarece aceste trupe servesc drept „mijloc de descurajare colectivă” într-un moment în care Rusia și-a intensificat războiul hibrid purtat împotriva NATO și UE în paralel cu războiul din Ucraina.

Ministrul german al Apărării a afirmat totodată că Statele Unite îşi utilizează bazele militare din Germania „pentru interesele lor în materie de politică de securitate în Africa şi Orientul Mijlociu”.

Potrivit lui Pistorius, aproximativ „5.000 de soldaţi americani din cei aproape 40.000” staționați în Germania urmează să plece din țară. El a confirmat astfel numărul menționat anterior de Pentagon.

Germania își va continua planurile de reconstrucție a armatei

În cele din urmă, Pistorius a reamintit că Germania a demarat deja un amplu proiect de reconstrucţie a armatei sale, afectată de decenii de subfinanţare.

De la destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, prezenţa militară americană în Germania a fost redusă considerabil, dar rămâne un pilon al politicii de securitate germane şi al NATO.

În timpul primului său mandat la Casa Albă, în perioada 2017 – 2021, Trump ameninţase deja că va reduce numărul militarilor la 25.000, considerând că Germania cheltuie prea puțin pentru apărare.

NATO afirmă că „lucrează” cu SUA pentru a „înţelege mai bine” decizia

Prima reacție din cadrul NATO a venit din partea purtătoarei de cuvânt Allison Hart. „Colaborăm cu Statele Unite pentru a înţelege mai bine detaliile deciziei lor privind dispozitivul militar din Germania”, a declarat Allison Hart pe contul său de X.

„Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare şi să îşi asume o parte mai mare de responsabilitate în ceea ce priveşte securitatea noastră comună”, a notat purtătoarea de cuvânt a NATO.

