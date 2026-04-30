Mesaj dur de la Casa Albă

Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă i-a transmis cancelarului german o serie de reproșuri.

„Cancelarul Germaniei ar trebui să dedice mai mult timp încheierii războiului cu Rusia/Ucraina (unde a fost total ineficient!) și reparării țării sale distruse, în special duin cauza imigrației și energiei, și mai puțin timp intervenției în relațiile cu cei care scapă de amenințarea nucleară a Iranului, făcând astfel lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur!”, a notat Donald Trump.

Disputa dintre cei doi lideri a izbucnit la începutul acestei săptămâni, fiind declanșată de o declarație neobișnuit de dură a cancelarului german.

Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea de la Teheran și a criticat lipsa unei strategii americane de ieșire din război.

Ca răspuns, Trump a sugerat miercuri că Washingtonul reevaluează prezența trupelor americane în Germania, luând în calcul o „posibilă reducere”, decizia urmând să fie făcută publică în curând.

Acest lucru are o greutate strategică majoră, deoarece bazele militare americane de pe teritoriul german (precum Ramstein) sunt esențiale pentru logistica, apărarea Europei și operațiunile globale ale SUA, inclusiv în actuala campanie împotriva Iranului.

Răspunsul conciliant al lui Merz

Joi, în timpul unei vizite la baza militară din Munster, cancelarul german a evitat să îi răspundă direct lui Donald Trump, optând în schimb pentru o schimbare vizibilă de ton.

El a criticat Iranul pentru refuzul de a participa la negocierile de pace și a pus accentul pe colaborarea militară cu Washingtonul.

„Lucrăm aici, precum și în alte locații cheie din Germania, cot la cot cu Statele Unite și aliații noștri din NATO”, a spus Friedrich Merz.

Cancelarul german descris instruirea comună și cooperarea operațională cu forțele americane drept o activitate desfășurată „umăr la umăr, în beneficiul nostru reciproc și în cadrul unui parteneriat transatlantic profund.”

