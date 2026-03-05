După ce au fost retrași bani de la un bancomat, cardul bancar folosit a fost aruncat sub o mașină parcată. Cardul fusese furat anterior, relatează Știri Diaspora.

Cei doi bărbați, de 22 și 28 de ani, au fost imediat reținuți, fiind suspectați că au folosit carduri bancare furate pentru retrageri frauduloase de numerar. La scurt timp, polițiștii au identificat un autoturism parcat în zonă, în care se aflau trei persoane.

Două femei, care coborâseră din mașină și se îndreptau spre un bancomat, purtau ochelari de soare, eșarfe și alte accesorii pentru a-și ascunde identitatea. Acestea au fost surprinse încercând să retragă bani cu trei carduri furate.

În urma unui control de identitate, cardurile au fost confiscate, iar cele două femei, de 24 și 35 de ani, au fost arestate. Una dintre ele este din Bulgaria. În autoturismul percheziționat, oamenii legii au descoperit suma de 6.000 de franci elvețieni. Șoferul, un bărbat bulgar de 32 de ani, a fost și el reținut.

Ulterior, autoritățile au confirmat că toate cele cinci persoane arestate erau căutate pe teritoriul Elveției, fiind suspectate de implicare în multiple furturi din buzunare.

Tot în Elveția, doi români au fost arestați la granița Elveției, după ce vameșii au descoperit bijuterii furate, ascunse într-o pâine. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei St. Margrethen.



