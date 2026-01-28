Fotografia care îi înfățișează pe Vladimir Putin și Donald Trump a fost plasată în clădirea Casei Albe, conform jurnalistei Elizabeth Landers, de la Public Broadcasting Service (PBS), o rețea de televiziune publică din Arlington, Virginia.

Imaginea surprinde momentul întâlnirii dintre cei doi lideri la o bază militară din Anchorage, Alaska, în timpul summitului din vara anului 2025.

Jurnalista a remarcat că fotografia este expusă în vestibulul care leagă Aripa de Vest de reședința lui Trump.

„Am observat ceva într-o zonă a vestibulului care leagă Aripa de Vest de reședință. Nu o mai văzusem până atunci: o fotografie înrămată cu președinții Trump și Putin, la summitul de vară din Alaska”, a scris jurnalista.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadnt see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Această fotografie este identică celei pe care Putin i-a trimis-o lui Trump după întâlnirea lor din Alaska, a observat agenția rusă de stat RIA Novosti.

Într-un context anterior, Trump ar fi prezentat această fotografie în Biroul Oval, pe 22 august 2025. Sub fotografia alături de liderul rus, în același spațiu din Casa Albă, este amplasată o imagine cu Trump și nepoata sa.

În cadrul întâlnirii din august 2025, cei doi lideri au discutat despre acorduri menite să reducă tensiunile internaționale. În plus, Vladimir Putin a declarat, ulterior, că Rusia este pregătită să negocieze sfârșitul conflictului din Ucraina, pe baza înțelegerilor stabilite în Alaska, reiterând că „nu noi am început războiul”. Însă invazia din Ucraina continuă și în ziua de azi!

