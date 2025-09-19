Cele patru ghiduri pot fi descărcate gratuit de pe site-urile www.fundatianeuroatipic.ro și www.sigurantascolara.ro.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Comisiei pentru Învățământ din Parlamentul României, subliniind angajamentul comun al instituțiilor statului, mediului educațional și organizațiilor non-guvernamentale pentru combaterea acestui fenomen cu impact major asupra dezvoltării tinerilor.

Cele 4 ghiduri reprezintă un instrument esențial pentru toate categoriile implicate în viața școlară, elevi, părinți, cadre didactice și structuri instituționale, și oferă soluții concrete, adaptate, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de bullying.

Materialele pun accent pe recunoașterea timpurie a comportamentelor abuzive, modalități de intervenție eficiente și pași clari pentru construirea unui climat educațional sigur și incluziv.

„Bullyingul nu este doar o problemă a școlii, ci o problemă a întregii societăți. Prin aceste ghiduri, punem la dispoziția comunității educaționale instrumente practice care pot face diferența între un copil vulnerabilizat și un copil protejat”, a declarat Maria Cristina Nedelcu, președintele Fundației Neuroatipic.

„Polițiștii structurilor de Siguranță Școlară mențin un dialog permanent cu elevii, părinții și cadrele didactice, înțelegând atât preocupările adulților, cât și dificultățile cu care se confruntă copiii. În colaborare cu Fundația Neuroatipic, am realizat patru ghiduri menite să ofere sprijin concret și util. Vom rămâne o prezență activă și constantă, pentru că avem cu toții un obiectiv comun: să recunoaștem din timp semnalele de îngrijorare ale elevilor, să intervenim eficient și să construim împreună un mediu sigur, favorabil unei dezvoltări armonioase, atât la nivel personal, cât și social”, a declarat comisar-șef de poliție Leuțu-Cotroceanu Alexandru Ionuț, Director al Direcției Siguranța Școlară

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști din educație și sănătate mintală, cadre universitare, lideri ai elevilor și părinților, confirmând importanța abordării multidisciplinare în combaterea fenomenului.

Printre speakerii de la eveniment au fost Abian Nicușor Bătăiosu, vicepreședinte, Consiliul Național al Elevilor, Cătălina Chendea, inspector, Direcția Generală Echitate și Performanță în Învățământul Preuniversitar, Alexandru Leuțu Cotroceanu, comisar-șef de poliție, Director, Direcția Siguranța Școlară – IGPR, Alexandru Ghigiu, președinte, Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, Florea Laura, psiholog, Centrul Național de Sănătate Mintală și Lupta Antidrog și Cătălin Nan, președinte, Federația Națională a Părinților

