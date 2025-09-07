„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunţat duminică Asociaţia Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza şi Pontremoli.

Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află mormântul mamei sale.

Zona va fi închisă „din motive de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30”, a adăugat asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat o zi de doliu pentru luni în capitala economică a Italiei.

Grupul Armani a declarat, de asemenea, pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârşitul zilei, în semn de doliu pentru creatorul de modă.

Duminică, mii de oameni au continuat să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului, într-un fost cartier industrial al oraşului.

Printre aceştia s-au numărat şi personalităţi precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele lui SSC Napoli Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul lui Giorgio Armani.

De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase personalităţi au adus un omagiu creatorului de modă.

