„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunţat duminică Asociaţia Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza şi Pontremoli.

Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află mormântul mamei sale.

Zona va fi închisă „din motive de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30”, a adăugat asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat o zi de doliu pentru luni în capitala economică a Italiei.

Grupul Armani a declarat, de asemenea, pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârşitul zilei, în semn de doliu pentru creatorul de modă.

Duminică, mii de oameni au continuat să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului, într-un fost cartier industrial al oraşului.

Printre aceştia s-au numărat şi personalităţi precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele lui SSC Napoli Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul lui Giorgio Armani.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase personalităţi au adus un omagiu creatorului de modă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Știri România 21:09
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Viitorii piloți de F-16 din România nu au pe ce să se antreneze: avioanele IAR-99 modernizate nu au fost încă livrate
Știri România 19:58
Viitorii piloți de F-16 din România nu au pe ce să se antreneze: avioanele IAR-99 modernizate nu au fost încă livrate
Parteneri
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Politică 20:10
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Politică 19:02
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile