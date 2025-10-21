Gluma făcută de Times New Roman

„Militari Residence se demolează pentru a se construi locuințe pentru oameni”, a precizat Times New Roman, publicând și un videoclip în care se face referire la mai multe „vești bune”.

Militari Residence este un ansamblu rezidențial privat situat în zona de vest a Bucureștiului, în apropiere de cartierul Militari, dar în afara orașului, pe teritoriul comunei Chiajna, din județul Ilfov. Ansamblul este adesea ironizat în presa satirică și pe rețelele sociale, fiind considerat unul dintre cele mai aglomerate și controversate cartiere noi din zona metropolitană.

„Vești bune pentru cartierul Militari și pentru Sectorul 6. Ghetoul numit impropriu Militari Residence urmează să fie demolat, iar în locul lui va fi construit un complex rezidențial cu locuințe pentru oameni. Fostele cotețe suspendate din periferia Capitalei vor fi înlocuite așadar cu apartamente adevărate unde locuitorii nu vor mai fi jenați să-și declare domiciliul”, spune Times New Roman în clipul video.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Ciucu, deranjat de faptul că Militari Residence este considerat parte din Sectorul 6

Primarul Ciucu a reacționat în urma postării videoclipului pe Facebook.

„Această postare este o glumă proastă, cred eu, premeditată. Acel cartier nu este în București, ci este în Ilfov. Nu este în Sectorul 6, ci în Chiajna”, a comentat, la postare, primarul Ciprian Ciucu.

„Drumul Belșugului arată la fel, domnule primar”

Iar internauții au reacționat și ei în urma comentariului făcut de edil.

„Toată Chiajna e-n Militari. N-am auzit pe nimeni să spună că locuiește în Roșu sau Dudu. Toți dezvoltatorii imobiliari din Chiajna spun că blocul lor e la 10 minute de metrou. Ori eu, care locuiesc pe strada-care-nu-există, Drumul Ciorogârla, fac 20 de minute până la metrou. Dar și în Chiajna sunt zone care arată mai bine ca în Sectorul 6, de exemplu zona Macului – Acvilei – Weiner Palada”, i-a răspuns o persoană primarului Ciprian Ciucu.

Altcineva chiar îi spune că: „Drumul Belșugului (din Militari n.r.) arată la fel, domnule primar!! IDENTIC chiar”.

Au fost și persoane care au observat că edilul nu are simțul umorului: „Pe bune? Chiar așa lipsă de umor? Aveam altă impresie…”.

„Simt o schimbare radicală de atitudine! Foarte multa încordare… pe alocuri o înțelegem, dar nu în totalitate!”, i-a scris un alt internaut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE