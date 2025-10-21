Alegeri la Primăria București, pe 7 decembrie

Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie în mai multe localităţi, cel mai important fiind scrutinul pentru Primăria Capitalei.

„E un moment de bucurie faptul că bucureştenii îşi vor alege primarul, să ieşim din această zonă de interimat. Este un pic tardiv, şi în raport cu legea, termenul limită era 26 august, dar mai bine mai târziu decât niciodată. 7 decembrie înseamnă că noul primar va putea să intre în discuţiile despre bugetul pe 2026 al Capitalei, temele importate pentru următorul an. Pentru noi este o decizie care vine direct, pentru că asta nu ar trebui să depindă de un partid sau altul, ci este o obligaţie legală”, a declarat Cătălin Drulă la Prima News.

Întrebat dacă va fi candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Drulă a răspuns: „Da, putem spune. Noi am tot aşteptat formalismul legal al stabilirii alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp”.

Cătălin Drulă a precizat că, din ce a înţeles, colegii lui din USR au respins în coaliţie semnarea unui protocol prin care partidele ar fi dat asigurări că nu se vor retrage în favoarea unui candidat.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

„Ştiu poziţia pe care o are şi domnul Fritz, că democraţia nu se condiţionează şi nu se joacă la protocoale”, a arătat el.

Cirprian Ciucu nu exclude o candidatură pentru Primăria Capitalei

De asemenea, Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL și edilul sectorului 6, a spus, marți, că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei. El a precizat că nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.

„În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Executivul va da, joi, hotărâre de Guvern prin care se vor organiza alegile parțiale, după care avem proceduri interne. Proceduri statutare pe care trebuie să le parcurgi și mă aștept să vedem dacă aș primi sprijinul colegilor mei. Deci, nu vreau ca să-mi anunț niciun fel de candidatură. Sunt rezervat pe acest subiect până când toate aceste etape vor fi parcurse”, a spus el.

Despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale parţiale din 7 decembrie, Ciucu a spus că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţiei.

„Premierul s-a consultat cu propriul partid, că este normal. Premierul s-a consultat cu preşedintele României, s-a consultat cu toţi preşedinţii de partide, care fac parte din coaliţie. Mă refer la domnul Grindeanu, domnul Dominic Fritz, domnul Kelemen Hunor şi cu reprezentanţii minorităţilor”, a răspuns Ciucu.

El a precizat că în şedinţă s-a decis ca partidele să nu se atace.

„Evident, am zis, domnule, hai să nu venim şi să forţăm, să creăm o coaliţie în cadrul coaliţiei, hai să fim deferenţi, suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii, şi asta am agreat cu toţii, că nu vor fi atacuri, sper să ne şi ţinem de ele, şi pe parcurs să nu venim şi să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiţie până la capăt. Asta este ce s-a agreat astăzi. Deci premierul s-a consultat cu toată lumea şi de aceea am şi avut consens, pentru că aţi văzut că şi PSD, inclusive, a comunicat în acelaşi sens ca şi noi”, a spus Ciprian Ciucu, după şedinţa PNL.

Daniel Băluță e favorit la Primăria Capitalei, în sondaje

Daniel Băluță este pe primul loc în preferințele alegătorilor din București, la o diferență de șapte procente față de locul 2, potrivit sondajului CURS publicat duminică, 19 octombrie.

Astfel, dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar avea loc în această săptămână, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), ar obține 25% din voturi, fiind pe primul loc. Urmează, conform sondajului CURS, deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 18%. Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%.

Următorii sunt Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) au 5%, urmați de Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.

Sondajul a fost realizat în perioada 8-17 octombrie, pe un eșantion de 1.072 de respondenți cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, iar nivelul de încredere de 95%.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE