Descoperirea a fost făcută publică săptămâna aceasta de către informaticianul Alexander Hanff pe site-ul său, ridicând semne de întrebare despre transparența gigantului tech. Informația a fost confirmată și de Engadget.

Ce este Gemini Nano?

Google a introdus Gemini Nano pentru Chrome în 2024, descriindu-l drept un model „lite” care funcționează direct pe device-urile utilizatorilor. Potrivit declarației oficiale oferite sursei citate, „modelul oferă funcții importante de securitate, cum ar fi detectarea tentativelor de înșelăciune și API-uri pentru dezvoltatori, fără a trimite datele utilizatorilor în cloud”.

Cu toate acestea, utilizarea sa necesită descărcarea unui fișier local de mari dimensiuni, denumit „weights.bin”. Google susține că fișierul este dezinstalat automat când resursele calculatorului tău sunt insuficiente și că, din februarie 2026, utilizatorii pot dezactiva și elimina acest model direct din setările Chrome.

Descoperirea fișierului „weights.bin”

Hanff a analizat comportamentul acestui fișier pe mai multe device-uri și a descoperit că acesta apare în folderul ascuns al sistemului macOS Library, fără ca utilizatorii să fie notificați sau să li se ceară acordul.

Autorul mai spune că utilizatorul poate șterge fișierul, dar Chrome îl descarcă din nou, repetând acest ciclu. Singurele soluții permanente sunt dezactivarea funcțiilor AI din „chrome://flags”, utilizarea unor unelte de politică enterprise sau dezinstalarea completă a browserului.

Pe un al doilea Mac care a participat la investigație, fișierul nu a fost găsit inițial, dar a apărut imediat după actualizarea Chrome la versiunea 148.0.7778.97. Chiar și după ștergerea manuală, fișierul a fost automat re-descărcat în câteva minute.

Îngrijorări serioase legate de confidențialitate

Hanff atrage atenția că practica ar putea încălca reglementările europene privind confidențialitatea, inclusiv GDPR.

Deși acesta a omis să menționeze, Google afirmă că utilizatorii pot dezactiva aceste funcții AI din setările Chrome, accesând meniul „sistem” și dezactivând opțiunea corespunzătoare. Odată oprit, modelul Gemini Nano nu mai este descărcat sau actualizat.

Cu toate acestea, controversele rămân. Faptul că un fișier de 4GB este descărcat fără notificare ridică întrebări despre transparența practicilor Google și despre impactul său asupra confidențialității.

