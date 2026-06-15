Lansat pe 12 iunie 2026, această opțiune experimentală permite explorarea planetei dintr-un avion virtual, dar nu se poate compara cu celebrul Microsoft Flight Simulator, relatează Xboxygen.com.

Călătorii virtuale direct din Google Earth

Funcția „Flight Simulator” din Google Earth oferă o experiență inedită de explorare a hărților 3D și a clădirilor.

Tot ce trebuie să faci este să deschizi Google Earth în browser, să accesezi meniul „Instrumente” și să selectezi „Simulator de zbor”.

Nu este necesară descărcarea unui software suplimentar, iar funcția este complet gratuită. „Obiectivul principal este să oferim o experiență interactivă pentru utilizatori, axată pe explorare, nu pe simularea realistă a zborului”, explică Google în postarea sa de pe blogul oficial.

Diferențe mari față de Microsoft Flight Simulator

Pentru cei care se întreabă dacă Google concurează cu Microsoft Flight Simulator, răspunsul este categoric negativ.

„Fizica zborului este intenționat simplificată, iar funcția este gândită pentru utilizare casual”, mai menționează Google. Controlul avionului este simplu: accelerezi, decelerezi, urci, cobori sau te rotești folosind câteva taste.

În cazul unui accident, avionul reapare imediat în aer, afișând doar un mesaj scurt de eroare. În comparație, Microsoft Flight Simulator, dezvoltat de Asobo Studio, oferă o experiență complexă, cu modele de zbor avansate, simulare de vreme dinamică, gestionare completă a sistemelor de bord și mii de aeroporturi recreate cu o fidelitate remarcabilă.

Cum zbori în Google Earth

  • Deschide Google Earth pe calculator
  • Apasă pe pictograma „Explorează Pământul” din ecranul principal
  • Deschide meniul „Instrumente” din bara superioară
  • Selectează opțiunea „Simulator de zbor”

O idee mai veche, readusă la viață

Pentru pasionații de jocuri, această funcție ar putea părea familiară. Aproape acum două decenii, Google Earth avea deja un simulator de zbor în versiunea pentru PC.

Noutatea din 2026 constă în integrarea directă în browser, fără a mai fi nevoie de instalări suplimentare. Chiar dacă nu va putea eclipsa Microsoft Flight Simulator 2024, funcția Google rămâne o metodă simplă, amuzantă și accesibilă de a explora lumea.

Spre deosebire de jocul Microsoft, nu ai nevoie de un PC puternic sau de abonamente speciale. Rămâne de văzut dacă Google va dezvolta în continuare această funcționalitate sau dacă va rămâne doar un instrument menit să evidențieze hărțile 3D impresionante din Google Earth.

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