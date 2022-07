Luna trecută, Blake Lemoine a făcut publică teoria sa conform căreia tehnologia lingvistică Google are „sentimente” și, prin urmare, ar trebui să i se respecte „dorințele”.

Compania Google, alături de mai mulți experți în inteligență artificială, au negat afirmațiile, iar vineri compania a confirmat că a fost concediat. Lemoine a declarat pentru BBC că primește consiliere juridică și a refuzat să comenteze situația.

Într-o declarație, Google a spus că afirmațiile domnului Lemoine despre Modelul lingvistic pentru aplicațiile de dialog (Lamda) sunt „complet nefondate” și că a lucrat cu el timp de „multe luni” pentru a clarifica acest lucru.

„Așadar, este regretabil că, în ciuda angajării îndelungate pe această temă, Blake a ales în continuare să încalce în mod persistent politicile clare de angajare și securitate a datelor, care includ necesitatea de a proteja informațiile despre produse”, se arată în declarație.

Lamda este o tehnologie inovatoare despre care Google spune că se poate angaja în conversații liber. Este instrumentul companiei pentru construirea de chatbot.

Lemoine, care a lucrat pentru echipa Google Responsible AI, a declarat pentru The Washington Post că sarcina lui era să testeze dacă tehnologia folosea discurs discriminatoriu sau instigator la ură.

El a descoperit că Lamda a dat dovadă de conștientizare de sine și putea purta conversații despre religie, emoții și frici. Acest lucru l-a făcut pe domnul Lemoine să creadă că în spatele abilităților sale verbale impresionante s-ar putea afla și o minte sensibilă.

Descoperirile sale au fost respinse de Google și inițial a fost trimis în concediu plătit pentru încălcarea politicii de confidențialitate a companiei.

Lemoine a publicat apoi o conversație pe care el și o altă persoană au avut-o cu Lamda, pentru a-și susține afirmațiile.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB