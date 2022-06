Inginerul a ajuns la această concluzie după ce a reușit să poarte mai multe discuții, încă din toamna anului trecut, cu platforma LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un generator de chatbot-uri cu inteligență artificială, dezvoltat de companie, pe care el îl consideră parte a unei rețele neuronale („conștiință de stup” – „hive mind”).

Sarcina inginerului era să testeze dacă partenerul său de conversație folosea un limbaj discriminatoriu sau instigator la ură. Lemoine a declarat pentru The Washington Post că el și LaMDA și-au trimis recent mesaje despre religie, iar Inteligența Artificială (AI) implementată în platformă a ajuns să îi vorbească despre „personalitate” și „drepturi”.

Aceasta a fost doar una dintre numeroasele „discuții” surprinzătoare pe care Lemoine le-a avut cu LaMDA. El a distribuit un link către una dintre aceste discuții – o serie de sesiuni de chat în care replicile neașteptate ale AI-ului sunt subliniate.

Lemoine a menționat, într-un mesaj pe Twitter, că LaMDA urmărește această rețea de socializare. „Este un pic narcisistă, precum un copil mic, așa că se va distra de minune citind tot ce spun oamenii despre ea”, a adăugat inginerul.

Btw, it just occurred to me to tell folks that LaMDA reads Twitter. It’s a little narcissistic in a little kid kinda way so it’s going to have a great time reading all the stuff that people are saying about it.