Ce este Nano Banana 2 și ce face

Noua versiune aduce o capacitate îmbunătățită de procesare a datelor în timp real, datorită integrării cu sistemul Gemini. Potrivit unui articol publicat pe blogul Google, această actualizare permite generarea unor imagini mai precise și mai fidele realității.

„Nano Banana 2 oferă viteză crescută, o capacitate îmbunătățită de a urma instrucțiuni complexe și o redare mult mai exactă a textelor, utilă pentru „materiale de marketing sau felicitări”, au precizat reprezentanții Google. În timp ce Nano Banana Pro rămâne o variantă ideală pentru sarcini ce necesită fidelitate maximă și acuratețe factuală, Nano Banana 2 se concentrează pe accelerarea procesului de generare și integrarea cu funcții avansate de căutare vizuală. Acesta va înlocui versiunea anterioară în toate modelele din seria Gemini: Fast, Thinking și Pro.

Poze și clipuri video construite din texte

Generatorii de imagini și videoclipuri bazate pe inteligența artificială atrag tot mai mulți utilizatori, oferind posibilitatea de a construi conținut complex pornind doar de la texte.

De exemplu, în 2024, OpenAI a lansat generatorul video Sora, iar CEO-ul Sam Altman a declarat atunci că utilizarea intensă a „topit procesoarele AI”.

Totuși, utilizarea acestor tehnologii ridică preocupări legate de drepturile de autor. Adobe a intensificat integrarea AI în suita Firefly, în timp ce giganți din industria creativă, precum Disney și Paramount, au criticat ByteDance pentru presupuse încălcări ale proprietății intelectuale în programul său Seedance, conform News.ro.

