Ilie Năstase, în vârstă de 80 de ani, a rememorat un episod din perioada în care juca tenis la cel mai înalt nivel. Fostul lider mondial a povestit că Donald Trump obișnuia să asiste uneori la meciurile sale și că, la un moment dat, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii i-ar fi achitat o amendă.

Fostul tenismen a vorbit despre cea mai mare sancțiune financiară pe care își amintește că a primit-o în timpul carierei sale. Potrivit declarațiilor sale, suma de 10.000 de dolari era una foarte mare la acea vreme, mai ales în raport cu premiile oferite în tenis.

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„Cred că 10.000 de dolari, la Indianapolis. Era enorm, un premiu de Grand Slam atunci era de 25.000 de dolari. Știi, odată mi-a plătit chiar Donald Trump o amendă. Venea și el câteodată pe la meciuri”, a declarat Ilie Năstase, conform golazo.ro.

O amendă de 10.000 de dolari, o sumă uriașă pentru acea perioadă

Ilie Năstase a fost cunoscut în timpul carierei sale atât pentru rezultatele obținute pe teren, cât și pentru temperamentul său. De-a lungul anilor, unele dintre reacțiile sale i-au adus și sancțiuni financiare.

Fostul lider mondial spune că amenda de 10.000 de dolari, primită la Indianapolis, a fost una dintre cele mai mari pe care le-a avut de plătit. Pentru a arăta cât de mare era suma la acea vreme, Năstase a comparat-o cu premiile acordate la turneele de Grand Slam.

Tot atunci, fostul tenismen a făcut și dezvăluirea legată de Donald Trump, despre care spune că i-a plătit, la un moment dat, una dintre amenzi. Nu este clar, din declarația făcută de Ilie Năstase, în ce împrejurări a fost achitată sancțiunea de 10.000 de dolari și nici dacă aceasta este aceeași amendă despre care a vorbit în interviu.

Donald Trump, prezent la nunta lui Ilie Năstase de la New York

Legătura dintre Ilie Năstase și Donald Trump nu s-ar fi limitat doar la meciurile de tenis. Actualul președinte al Statelor Unite a fost prezent și la una dintre nunțile fostului sportiv, desfășurată la New York.

Ion Țiriac, bun prieten al lui Ilie Năstase, a povestit că Trump ar fi rămas la eveniment timp de mai multe ore.

„Am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum 2 ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri.

Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă… «A, ce mai face Ilie?!». Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă.

A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessmanul! Domnul Trump businessman”, a declarat Ion Țiriac pentru GSP.

Dan Negru, pe scenă alături de Ilie Năstase

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, relația dintre cei doi a continuat și în afara terenului de tenis. În septembrie 1984, Ilie Năstase l-a invitat pe Donald Trump la petrecerea organizată înaintea celei de-a doua sale căsătorii, cu actrița americană Alexandra King.

Un alt detaliu despre acea seară a fost făcut public de Dan Negru, care a relatat pe rețelele de socializare că Trump ar fi ajuns printre primii invitați și ar fi plecat abia în dimineața următoare.

„Trump a venit printre primii la nunta lui Nasty, pe la ora 18, și a plecat printre ultimii, a doua zi, la 9 dimineața. Era în 1984! Pe 23 august 1973, românul Ilie Năstase devenea primul lider din istoria tenisului mondial și un star mondial!

Aseară am urcat împreună pe scena de la Nibiru. În noua politică mondială, relațiile personale contează mai mult decât cele instituționale. Nu sunt la curent cu politica externă: or fi ajuns, până la urmă, ai noștri în vizită la Casa Albă, cum se tot aștepta? Dacă nu, și încă așteptați la ușă, Ilie are cheia.

Nu mai căutați departe ce aveți aproape!

Nasty are 80 de ani. Primul din istoria tenisului mondial. Aseară, în fața a vreo 20 mii de oameni, l-am întrebat dacă are vreo stradă care să-i poarte numele.

Mi-a răspuns simplu: «NU în România!»”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

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