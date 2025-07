Ce este AI Overviews, funcția controversată a Google

Funcția AI Overviews, lansată în peste 100 de țări, oferă utilizatorilor rezumate generate de inteligența artificială plasate deasupra rezultatelor tradiționale din căutările Google. De anul trecut, Google a început să includă reclame şi în aceste rezumate.

Editorii susțin că această practică încalcă normele de concurență și le prejudiciază grav afacerile.

Plângerea, formulată de Independent Publishers Alliance pe 30 iunie, solicită Comisiei Europene o măsură provizorie urgentă. Practica încalcă normele de concurenţă şi prejudiciază grav editorii, în special prin pierderi de trafic, cititori şi venituri, se precizează în plângere.

Editorii invocă riscul unor daune ireparabile asupra independenței presei și a concurenței în domeniul online.

Impactul asupra editorilor

Principala îngrijorare a editorilor este pierderea semnificativă de trafic, cititori și venituri. Ei acuză Google că își promovează propriile conținuturi sintetizate pe baza materialelor jurnalistice ale altora.

Un aspect controversat este lipsa opțiunii de a refuza utilizarea materialelor editoriale pentru antrenarea modelelor AI sau generarea de rezumate, fără a fi eliminați din rezultatele căutării generale.

Recomandări Amalia Nicola, scriitoare și mamă de copil cu dizabilități: „Fiul meu a fost mort câteva minute. Și și-a revenit. Nu mă mai sperie nimic”

Cum se apară Google

Google respinge acuzațiile, susținând că motorul de căutare trimite „miliarde de clicuri zilnic către site-uri web”.

Compania afirmă că funcțiile AI din Search „creează noi oportunități pentru ca afacerile și conținutul să fie descoperite”.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat că acuzațiile privind pierderea traficului se bazează pe date „incomplete și distorsionate”.

Compania sugerează că scăderile de audiență pot avea multiple cauze: sezonalitate, interesele utilizatorilor sau actualizări algoritmice.

O amenințare la adresa presei independente

Plângerea împotriva Google este susținută de organizații precum The Movement for an Open Web și Foxglove Legal CIC.

„Cerem Comisiei Europene și altor autorități globale să permită jurnaliștilor independenți să se retragă din acest sistem AI”, a subliniat Rosa Curling, directoare executivă la Foxglove.

Ea a spus și că presa independentă se confruntă cu o ameninţare existenţială.

Situația nu este izolată la nivel european.

O plângere similară a fost depusă și la Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie.

În Statele Unite, o companie edtech a dat recent în judecată Google, acuzând că AI Overviews reduce cererea pentru conținutul original.

Recomandări Tudor Pendiuc și afaceriștii din jurul lui cer revizuirea condamnărilor din Dosarul Publitrans: „Prejudiciul de 23 de milioane de lei nu există”

Cazul ridică întrebări importante despre viitorul jurnalismului în era inteligenței artificiale. Editorii independenți se tem că practica Google ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru presa liberă.

Comisia Europeană nu a comentat deocamdată situația. Există însă posibilitatea ca acest caz să declanșeze o investigație oficială, în contextul reglementărilor tot mai stricte privind utilizarea conținutului jurnalistic de către platformele digitale.