Goran Bregović revine la Oradea după 18 ani, promițând un spectacol de neuitat. Celebrul muzician balcanic, alături de Wedding & Funeral Band, va cânta celebrele „Ederlezi”, „Kalashnikov” și „Gas, Gas” la Oradea Arena, pe 26 septembrie, de la ora 20.00. Biletele sunt disponibile pe livetickets.ro, conform Bihon.ro.

Născut pe 22 martie 1950, în Sarajevo, Bosnia, Goran Bregović provine dintr-o familie cu origini mixte: tată croat și mamă sârbă. „Am crescut într-un cartier din Sarajevo unde timpul era măsurat de clopotele bisericii catolice din apropiere, de cele ale bisericii ortodoxe și de invocațiile muezinului. De atunci, toată viața mea și toată muzica mea au fost marcate de bogăția acestor cântări diferite. Dorința mea este ca acest privilegiu să fie un drept natural pentru toți copiii”, mărturisește artistul.

Cariera sa muzicală a început în adolescență, când cânta muzică populară într-un bar din orașul Konjic. În 1971, alături de Zoran Redzia, a format trupa „Jutro”(„Bună dimineața”), care mai târziu, în 1974, a devenit Bijelo Dugme („Butonul Alb”). Cu această formație, Bregović a devenit un star rock în fosta Iugoslavie, lansând 12 albume și atrăgând mii de fani la concertele live. Bijelo Dugme a vândut milioane de albume înainte ca Bregović să se retragă din trupă în 1989.

După mulți ani dedicați muzicii rock, Bregović s-a orientat către stilul care l-a consacrat pe plan internațional: o fuziune între ritmurile balcanice tradiționale și influențele rock. Colaborarea sa cu regizorul Emir Kusturica pentru filme precum „Arizona Dream” și „Underground” i-a adus recunoaștere globală. Melodiile sale combină stiluri populare și țigănești, definitorii pentru zona Balcanilor. „Ederlezi”, piesa emblematică, este considerată un simbol al identității culturale balcanice.

În plus, Bregović a colaborat cu artiști celebri precum Iggy Pop, Ofra Haza și Cesaria Evora, demonstrând o versatilitate rar întâlnită.

