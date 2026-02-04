Îngrijirea gazonului în februarie

Dacă sari peste anumiți pași esențiali, te poți confrunta cu probleme serioase în grădină când vremea se încălzește. În ceea ce privește gazonul, experții susțin că trebuie evitată călcarea pe iarbă udă sau înghețată, pentru a preveni compactarea solului și afectarea rădăcinilor.

De aceea, în zilele uscate și mai calde, este recomandat să greblați ușor pentru a îndepărta frunzele uscate și resturile vegetale. Această metodă îmbunătățește circulația aerului la nivelul rădăcinilor și reduce riscul apariției bolilor, subliniază experții citați de publicația Žena Blic.

Fertilizarea ușoară cu produse naturale, fără chimicale agresive, este o altă măsură utilă.

Ultima șansă pentru tăierile de iarnă

Dacă tăierile nu au fost realizate până acum, februarie este ultima ocazie pentru această activitate esențială. Tăierea pomilor fructiferi, precum meri și peri, a trandafirilor și a arbuștilor foioși trebuie efectuată înainte de pornirea în vegetație intensă.

Îndepărtarea ramurilor uscate sau deteriorate permite plantei sau copacului să-și concentreze energia pe părțile sănătoase, ceea ce va duce la ramuri mai puternice și flori mai bogate, explică specialiștii. Este important ca această operațiune să fie efectuată într-o zi uscată, fără îngheț.

Februarie este de asemenea momentul ideal pentru verificarea uneltelor de grădinărit, curățarea ghivecelor și planificarea plantărilor. Acum se pot comanda semințe, pregăti straturile și verifica drenajul solului.

Experții recomandă protejarea plantelor tinere, deoarece înghețurile târzii pot încă reprezenta un pericol. „O atenție suplimentară acum poate preveni problemele majore mai târziu”, subliniază grădinarii experimentați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE