Achizițiile europene de la Yamal LNG, controlată de compania privată rusă Novatek, s-au ridicat până la un record de 9,89 milioane de tone în primele șase luni ale acestui an, cu 18% mai mult decât în ​​aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor companiei de analiză Kpler.

Organizația nonguvernamentală Urgewald estimează că Europa a plătit până la 6 miliarde de euro în schimbul importurilor de GNL din Rusia.

Principalii cumpărători au fost Franţa, cu 3,6 milioane de tone, urmată de Belgia, cu 2,9 milioane de tone, şi Spania, cu 2,7 milioane de tone.

În paralel, exporturile operate de Yamal LNG către Asia au scăzut cu 74% în prima jumătate a acestui an, adică la puțin peste 510.000 de tone de gaze naturale lichefiate.

Sebastian Rötters, un activist de la Urgewald care pledează pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, a catalogat aceste importuri ca fiind „sumbre”, mai ales că acestea „nu se întâmplă în vid”, reflectând o perioadă când Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

În prezent, legislaţia UE interzice doar achiziţiile de GNL rusesc prin contracte pe termen scurt. Fiecare transport de la Yamal LNG către UE trebuie să fie însoţit de o confirmare din partea autorităţilor vamale că livrarea se bazează pe un contract pe termen lung.

Totuși, începând cu 1 ianuarie 2027, va intra în vigoare interdicţia privind importurile de GNL rusesc. Mai târziu în 2027, Uniunea Europeană va interzice şi importurile de gaze naturale rusești prin conducte.