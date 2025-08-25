Proiectul, sub investigaţie

Ancheta EPPO se bazează pe rapoarte comandate de UE şi realizate de auditori greci, care au identificat mai multe nereguli în implementarea proiectului de reciclare.

Proiectul în valoare de 220 de milioane de euro, cofinanţat de UE, implică instalarea unor „unităţi de reciclare” sau „chioșcuri” în regiunile Attica, Peloponez şi Creta. Aceste unităţi, construite de compania greacă TEXAN, permit localnicilor să primească bani în schimbul reciclării articolelor din plastic, metal şi sticlă.

Însă există probleme majore legate de ce se întâmplă mai departe cu deșeurile.

„Nu există informaţii din partea (organismului de gestionare a deşeurilor din Attica) EDSNA cu privire la ce se întâmplă cu deşeurile după colectare, cu excepţia unui raport privind depozitarea acestora într-o instalaţie de depozitare TEXAN în anul 2023”, scrie Politico.

Mai exact, nu se știe unde ajung gunoaiele pe care grecii le reciclează la aceste centre.

Nereguli financiare

În 2023, un comitet de audit financiar a aplicat EDSNA o penalitate de 2,9 milioane de euro pentru „nereguli grave” în contractul atribuit TEXAN.

Un al doilea audit a dus la o amendă suplimentară de 3 milioane de euro.

Compania TEXAN a câştigat licitaţia pentru proiect, deşi a propus preţuri pentru automate de aproximativ cinci ori mai mari decât preţurile pieţei.

Probleme cronice în gestionarea deşeurilor

Grecia se confruntă cu probleme de lungă durată în implementarea legislaţiei UE privind gestionarea deşeurilor.

Conform datelor Eurostat din 2022, rata de reciclare a deşeurilor municipale în Grecia era de doar 17%, comparativ cu media UE de 49%.

Comisia Europeană a constatat că Grecia riscă să nu îşi îndeplinească obligaţiile de a recicla 55% din deşeurile municipale şi 65% din deşeurile de ambalaje în acest an.

Amenzi şi încălcări ale legislaţiei

Grecia este unul dintre cele cinci state membre UE care plătesc amenzi pentru nerespectarea politicilor de mediu.

Până în prezent, ţara a plătit aproximativ 230 de milioane de euro către Bruxelles pentru aceste încălcări.

Din cele 19 cazuri de încălcare a legislaţiei în domeniul mediului deschise împotriva Greciei, şase sunt legate de gestionarea deşeurilor.

ONG-urile locale au avertizat în repetate rânduri cu privire la disfuncţionalităţile sistemice din acest sector.

Alte investigaţii ale Parchetului European în Grecia

Parchetul European investighează şi suspiciuni de fraudă cu fondurile europene destinate agriculturii în Grecia.

Mai mulţi oficiali de rang înalt din guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis au demisionat în iunie, fiind implicaţi într-o schemă de fraudare a bugetului UE pentru agricultură, conform News.

EPPO anchetează zeci de cazuri în care cetăţeni greci au primit fonduri UE pentru terenuri pe care nu le deţineau sau pentru lucrări agricole neefectuate.

