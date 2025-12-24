Urmări ale accidentului feroviar tragic din 2023

Potrivit GreekReporter, aceasta reprezintă „cea mai mare investiție privată din istoria transportului terestru din Grecia” și prima achiziție majoră de material rulant nou de la Jocurile Olimpice din 2004.

Anunțul vine la mai bine de doi ani după tragicul accident feroviar din 28 februarie 2023, când 57 de persoane, dintre care majoritatea erau studenți, și-au pierdut viața.

Accidentul a implicat o coliziune frontală între un tren de pasageri și un tren de marfă în apropierea orașului Larissa, declanșând indignare și proteste publice. Cetățenii au acuzat guvernul pentru privatizările din sector, susținând că acestea au împiedicat implementarea unor măsuri de siguranță care ar fi putut preveni tragedia.

„Cea mai mare investiție privată din istoria transportului terestru din Grecia”

Acest acord semnat cu Hellenic Train prevede investiții de 420 de milioane de euro, dintre care 112 milioane vor fi direcționate către îmbunătățirea infrastructurii, iar 308 milioane vor fi utilizate pentru achiziționarea trenurilor electrice de ultimă generație Coradia Stream.

Noile trenuri vor avea 335 de locuri pentru trenurile interurbane (IC) și 362 pentru trenurile suburbane.

Conform unui comunicat emis de Hellenic Train, acordul semnat cu Alstom include, pe lângă achiziția trenurilor, un program de asistență tehnică pentru o perioadă de 10 ani.

Antrenamentul personalului care va opera aceste vehicule este programat să înceapă în ianuarie 2026, iar primele livrări sunt așteptate în al doilea trimestru al anului 2027.

Caracteristicile noilor trenuri Alstom

Trenurile vor fi dotate cu sisteme moderne de siguranță europene, „complet preinstalate” și vor putea atinge viteze de până la 160 km/h.

Ele vor include Sistemul European de Control al Trenurilor (ETCS), care permite reglarea automată a vitezei și asigură un nivel sporit de securitate. În plus, acestea vor reduce consumul de energie cu 10%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE