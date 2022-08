Greg Dutra, care lucrează ca prezentator meteo și meteorolog la ABC 7 Chicago de trei ani, a făcut descoperirea surprinzătoare chiar în direct, în timpul unei emisiuni de joi dimineață.

În timp ce le arăta locuitorilor din zonă ploaia prognozată pe harta sa, Dutra a atins din greșeală ecranul, mișcându-l ușor, ceea ce l-a făcut să exclame: „Oh, am mișcat harta! Pot să fac asta?”.

„Nu pot să cred”, a spus Dutra în timp ce continua să se joace cu harta, mutând-o de colo-colo. Val Warner, un alt prezentator de știri, care nu s-a văzut pe cameră, l-a întrebat pe Dutra: „Tocmai ai descoperit asta?”

Terrell Brown, un alt coleg, prezentator al știrilor matinale, a sărit apoi de pe scaun, afirmând și el că „trebuie să încerce asta”.

Brown s-a îndreptat spre Dutra și și-a mișcat degetele pe ecranul tactil, în timp ce acesta urla de încântare.

Ca și cum nu putea deveni și mai interesant pentru Dutra, el a întrebat apoi: „Pot să măresc?”. Meteorologul și-a folosit apoi degetele pentru a mări o anumită locație de pe hartă, ceea ce l-a făcut pe Brown să râdă în hohote, în timp ce Dutra anunța: „Este o zi minunată!”.

Meteorologul a încercat apoi să revină la subiect și a spus publicului „vremea se încălzește ușor în această după-amiază”, în timp ce continua să zâmbească până la urechi.

Colegii lui Dutra din echipa știrilor de dimineață au continuat momentul ilar, întrebându-l din nou cum de „nu a știut asta”, la care meteorologul a răspuns: „Nu l-am atins niciodată!”.

This wasnt in the training manual! @TBrownABC7 @valwarnertv and I go OFF THE RAILS when I discovered the TV is a touch screen while on-air on @ABC7Chicago ? pic.twitter.com/almrdxqz3d